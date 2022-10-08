中職／沒點好…范國宸改敲再見安 霸氣解鎖生涯400安

10月7日的比賽打到8日才落幕，富邦悍將隊在跨日後於凌晨0時50分以5：4擊敗統一獅隊，敲出再見安打成為致勝英雄的范國宸，這一支安打同時也是他的生涯400安，歷經史上最晚收工戰役，賽後也坦言當下專注力不是那麼好，戰術執行失敗後讓他打，意外成就這支再見安。

獅隊此役一度握有3：1領先，悍將隊在8局下追平、超前為4：3，但終結者曾峻岳9局上也失守，開局就保送陳重羽，兩出局後，潘傑楷掃向左外野，莊韋恩的判斷瑕疵，形成一支追平二壘打，兩隊戰成4：4。

悍將9局下雖靠2保送站上得點圈，但無法搶下再見分，讓比賽進入延長，也確定比賽無法避免在過午夜前結束。

打到延長11局，計分板才終於再有分數進帳，范國宸在一、二壘有人時執行犧牲觸擊，結果前兩球都沒點好，才讓他自由揮擊，一棒形成再見安打。

范國宸坦言當下打席，「確實是真的專注力比較沒那麼專注，自己在戰術上也沒有做好，兩好球後讓我打。」

他在前兩打席沒有建樹後，接下來4打席全數上壘，包括3安打、1保送，也一舉以124支安打獨占安打榜領先。范國宸透露，一開始對柯瑞打得並不好，因雨暫停的空檔，又再做調整、讓自己反應更快，現在占據安打榜的領先，「希望好的感覺可以維持到球季結束。