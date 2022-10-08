中職／左外野有毒？莊韋恩嚴重瑕疵 丘總：教練承擔

富邦悍將隊打到延長11局、凌晨0時50分才以5：4擊敗統一獅隊，莊韋恩在左外野的判斷瑕疵，在9局上釀成獅隊的追平分，總教練丘昌榮對此認為，既然派他上去守，就是教練要去承擔。

莊韋恩為內野手出身，近期在隊形需求下安排他加練外野，今天也在比賽後段負責左外野，9局上的判斷瑕疵，讓潘傑楷敲出一支追平二壘打，否則悍將其實有機會在9局就結束比賽。

結束這場史上最晚收工戰役後，丘昌榮指出，終結者曾峻岳面對首位打者就是連續4個壞球的保送，以及守備上的問題，是此役比較可惜之處。

續被追問守備是否指莊韋恩的瑕疵，丘總對此表示，莊韋恩在外野練了一段時間，想說他的活動範圍比較好，後段交付外野守備任務，「既然派他上去守，就是教練的責任，沒什麼好去怪他的。」

丘昌榮表示，剛剛已與守備教練討論，「今年有過幾次守備判斷上的問題，尤其左外野，一直有些狀況，責無旁貸，教練要去承擔。」此役也因申皓瑋在比賽前段就因自打球退場，造成外野手提早耗盡，出現使用內野底的選手負責外野的狀況。