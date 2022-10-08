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中職／史上最晚！悍將范國宸11局敲再見安 終於收工了

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將、統一獅隊打出史上第11場跨日大戰，時間跨過午夜0時40分的一刻，確定締造史上最晚結束賽事紀錄。記者陳宛晶／攝影
富邦悍將、統一獅隊打出史上第11場跨日大戰，時間跨過午夜0時40分的一刻，確定締造史上最晚結束賽事紀錄。記者陳宛晶／攝影

富邦悍將、統一獅隊從昨天打到今天沒完沒了，兩軍殺過凌晨0時，締造中職史上第11場跨日大戰，打到0時50分才落幕，寫下史上最晚結束的戰役紀錄，悍將打到延長11局，靠范國宸的再見安打，以5：4贏球，獅隊吞下4連敗，對戰悍將更是已經6連敗。

此戰在新莊球場開打，打到4局上、兩出局降下一陣大雨，比賽中斷70分鐘，也是造成此戰成為馬拉松大戰的「幫兇」之一。

獅隊一度握有3：1領先，悍將隊在8局下追平、超前為4：3，但終結者曾峻岳9局上也失守，開局就保送陳重羽，兩出局後，潘傑楷掃向左外野，莊韋恩的判斷瑕疵，形成一支追平二壘打，兩隊戰成4：4。

悍將9局下雖靠2保送站上得點圈，但無法搶下再見分，讓比賽進入延長，也確定比賽無法避免在過午夜前結束。

此戰成為史上第11場跨日比賽，也是獅隊參與的第7場跨日大戰，而史上最晚結束的賽事原為2016年4月8日Lamigo桃猿、中信兄弟隊之戰，打到0時39分，此戰刷新最晚收工紀錄。

獅隊由洋投柯瑞先發5局、共用76球，被敲3安打、失1分（無責失），失分出現在第2局，滿壘之際面對王正棠，這球打向中路，柯瑞的手套碰了一下後反倒造成守備處理不及，形成內野安打、打回1分，柯瑞扼腕到萌萌地咬起手套。

悍將隊則由一直定位在第8局的富藍戈扛起初先發，投3.2局被敲2安打、失2分（無責失）；范國宸單場3安，以124支安打躍居安打榜單獨領先位置。

柯瑞 范國宸

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