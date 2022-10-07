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中職／伍鐸轉換角色很自然 葉君璋：不可思議

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
天母球場樂天桃猿與味全龍隊之戰，龍隊先發投手伍鐸。記者林伯東／攝影
天母球場樂天桃猿與味全龍隊之戰，龍隊先發投手伍鐸。記者林伯東／攝影

味全龍隊靠著伍鐸7局失1分非責失的好投，今晚在天母主場以6：1擊敗樂天桃猿隊，賽後談到伍鐸，總教練葉君璋直呼：「真的是不可思議。」

伍鐸今年開季定位終結者，也拿下22次救援成功，不過球季尾聲出現不穩，9月17日轉型先發之後，4場出賽拿下2勝1敗，場均投了6.25局，葉君璋表示：「球隊需要他的時候，他不會讓你失望，真的要感謝他。」

伍鐸今晚前5局沒被敲安，僅在5局上投出保送後，加上隊友失誤，被攻上得點圈，隨後因此掉分，不過龍隊打線攻破猿隊先發投手狂威，狂威5局被敲8支安打、失4分吞下敗投。

葉君璋表示，之前面對狂威如果能占上風，多半是他自己投不好，「但今天打者的球都掌握得不錯。」劉基鴻在1局下的適時安打敲回2分打點，5局上吉力吉撈．鞏冠敲出陽春砲，劉基鴻也再補上1分打點二壘打。

這發全壘打讓鞏冠以單季13轟追平猿隊林立，不過還少了對手近100打數，葉君璋日前就看好鞏冠能夠超車，甚至敲出15轟，今天賽後也說：「他自從打DH之後，狀況就很不錯，或許跟當捕手需要分心引導投手有關，接下來比賽還有機會。」

葉君璋 伍鐸 鞏冠

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