中職／奪60勝成洋投第四人 伍鐸想的是季後賽

味全龍隊先發投手伍鐸今晚7局失1分非責失好投，幫助球隊以6：1擊敗樂天桃猿隊，也收下個人生涯第60勝，成為中職外籍投手第四人，伍鐸表示：「很榮幸能跟這些前輩並列。」

洋將要在中職有長期的穩定表現，才有辦法累積出這樣的成就，中職「60勝」俱樂部裡伍鐸是第14人，其中10位是本土投手，另外三名洋將是勇壯（108勝）、羅力（102勝）、風神（76勝）。

伍鐸在中職8個球季達成60勝，更困難的地方是，近兩年加入龍隊後，必須在後援與先發遊走，今年球季就是到9月中旬才轉任先發，卻能夠每場至少投滿5局，伍鐸表示，說起來簡單，但重點還是規律地去準備，私下必須付出很多。

今天對戰猿隊能夠繳出好投，伍鐸要感謝隊友布里悍，「他啟發了我，樂天是支沒有弱棒、攻勢平均的球隊，近期研究他對戰樂天的比賽，知道怎麼在不同的球數端出不同的菜，把球路控制在本壘板兩側，利用速差去攻擊。」

跟個人的60勝相比，伍鐸今天登板想的是如何延續球隊的好氣勢，「要維持這樣的熱度，將紅潮帶進季後賽，球隊近況好，離季後賽不遠了。」

龍隊升上一軍第二年就有望闖進季後賽，伍鐸全程參與，他認為這兩年球隊的成績足以讓人感到驕傲，也以自身經驗分享給隊友，「不用做到完美，因為人不可能完美，只要每天拿出最好的一面，就好了，成績會自然浮現。」