中職／伍鐸7局好投佐鞏冠開轟 狂龍滅猿10戰8勝

伍鐸7局失1分非責失的好投，加上劉基鴻、吉力吉撈．鞏冠都有2安3打點演出，鞏冠更轟出本季第13轟，味全龍隊今晚在天母主場以6：1輕取樂天桃猿隊，拿下4連勝，也是近10場比賽的第8勝。

前5局伍鐸沒有讓猿隊敲出任何一支安打，被上壘3次都是四死球，不過5局上對朱育賢投出保送後，隊友守備又發生失誤，接著郭永維犧牲推進、張閔勛滾地推進丟掉唯一一分。

伍鐸直到6局上2出局才被林智平敲出全場第一支安打，最終93球投完7局，只被敲出2支安打，另有1次三振、2次四壞、1次觸身球，丟掉1分非責失。

龍隊打線支援多，劉基鴻在1局下二、三壘有人時，一支一壘安打敲回2分，接著5局下二壘有人時的二壘安打再添1分打點；鞏冠在5局下搶在劉基鴻前面轟出陽春砲，6局下則是一、二壘有人時敲出二壘安打，帶有2分打點。

伍鐸在打線幫忙下，拿下本季第6勝、生涯第60勝，今年球季伍鐸原本擔任終結者，也拿下22次救援成功，不過球季尾聲開始不穩，9月17日轉型先發之後，4場出賽拿下2勝1敗。