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中職／少了100打數 鞏冠13轟出爐追平林立

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍隊吉力吉撈．鞏冠今天敲出本季第13轟。記者林伯東／攝影
味全龍隊吉力吉撈．鞏冠今天敲出本季第13轟。記者林伯東／攝影

味全龍隊吉力吉撈．鞏冠在全壘打榜急起直追，今晚在天母主場面對樂天桃猿隊，敲出本季第13轟，追上站在右外野的林立，兩人並列本季中職全壘打最多。

鞏冠今天擔任第2棒、指定打擊，前兩打席被三振、滾地球出局，5局下2出局後，面對猿隊先發投手狂威，一棒將球轟出左外野全壘打牆，這發陽春砲將龍隊的領先擴大到3：1。

鞏冠9月中旬曾因確診缺陣，從23日歸隊之後，球棒很燙，今天是他近10場比賽敲出的第6轟，而龍隊從24日中止9連敗後，也打出一波9戰7勝的小高潮，二壘手李凱威就說，跟鞏冠歸隊的關係很大。

鞏冠追上猿隊林立，兩人同樣敲出13轟，不過截至今天賽前，林立打了367打席、鞏冠267打席，根據中職規定，全壘打王獎項若全壘打數相同，將由打數較少者勝出。

味全龍隊吉力吉撈．鞏冠今天敲出本季第13轟。記者林伯東／攝影
味全龍隊吉力吉撈．鞏冠今天敲出本季第13轟。記者林伯東／攝影

鞏冠 林立

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