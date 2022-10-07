聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／少了100打數 鞏冠13轟出爐追平林立
味全龍隊吉力吉撈．鞏冠在全壘打榜急起直追，今晚在天母主場面對樂天桃猿隊，敲出本季第13轟，追上站在右外野的林立，兩人並列本季中職全壘打最多。
鞏冠今天擔任第2棒、指定打擊，前兩打席被三振、滾地球出局，5局下2出局後，面對猿隊先發投手狂威，一棒將球轟出左外野全壘打牆，這發陽春砲將龍隊的領先擴大到3：1。
鞏冠9月中旬曾因確診缺陣，從23日歸隊之後，球棒很燙，今天是他近10場比賽敲出的第6轟，而龍隊從24日中止9連敗後，也打出一波9戰7勝的小高潮，二壘手李凱威就說，跟鞏冠歸隊的關係很大。
鞏冠追上猿隊林立，兩人同樣敲出13轟，不過截至今天賽前，林立打了367打席、鞏冠267打席，根據中職規定，全壘打王獎項若全壘打數相同，將由打數較少者勝出。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言