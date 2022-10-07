中職／「天威」換任務 郭天信沒打好：球隊贏就好

味全龍隊打線在9月24日大搬風，原本郭天信1棒、李凱威5棒，變成李凱威1棒、郭天信3棒，「天威」互換開路先鋒與中心棒次任務，李凱威打擊成績提升，郭天信雖然沒打好，但他說：「球隊贏球就好。」

李凱威移到第1棒後，35打數敲出11支安打，打擊率3成14、上壘率4成15，李凱威表示，只是剛好在打擊好的時候，被拉去打1棒，「巧合而已，今年其實開季打得不錯，後來碰到確診掉下來，後面又打比較好。」

李凱威認為，1棒跟5棒主要差在第1局，「有時候我們上半局守備，下半局可能下來喝口水就要上去打擊，準備上比較匆忙。」

另一個差異在，沒辦法看前面隊友打擊去觀察今天投手狀況，李凱威表示：「就是在打擊時多觀察幾球，也讓後面隊友有多幾球可以看。」

郭天信在第3棒打得不太順，33打數8安打，打擊率2成42，跟先前打第1棒打擊率2成93相比有所下滑，不過他認為與更換棒次無關，「最近剛好打擊狀況比較差，比較急了，跟去年相反，是到下半季才開始下滑。」郭天信也還在摸索原因。

9月24日那場第一次改打第3棒，結果郭天信4打數沒敲安，但是球隊以5：4贏球，中止9連敗，郭天信跑去跟總教練葉君璋炫耀：「我打第3棒就贏球耶。」結果葉君璋回答：「那就明天繼續打。」