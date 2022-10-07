快訊

瑞士信貸驚傳財務危機 國泰人壽曝險350億元

宜蘭超大豪雨釀災！舊蘇花公路土石流 部分路段緊急封閉

台大校長遴選出爐 工學院陳文章當選新任校長

中職／「天威」換任務 郭天信沒打好：球隊贏就好

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍隊李凱威。圖／聯合報系資料照
味全龍隊李凱威。圖／聯合報系資料照

味全龍隊打線在9月24日大搬風，原本郭天信1棒、李凱威5棒，變成李凱威1棒、郭天信3棒，「天威」互換開路先鋒與中心棒次任務，李凱威打擊成績提升，郭天信雖然沒打好，但他說：「球隊贏球就好。」

李凱威移到第1棒後，35打數敲出11支安打，打擊率3成14、上壘率4成15，李凱威表示，只是剛好在打擊好的時候，被拉去打1棒，「巧合而已，今年其實開季打得不錯，後來碰到確診掉下來，後面又打比較好。」

李凱威認為，1棒跟5棒主要差在第1局，「有時候我們上半局守備，下半局可能下來喝口水就要上去打擊，準備上比較匆忙。」

另一個差異在，沒辦法看前面隊友打擊去觀察今天投手狀況，李凱威表示：「就是在打擊時多觀察幾球，也讓後面隊友有多幾球可以看。」

郭天信在第3棒打得不太順，33打數8安打，打擊率2成42，跟先前打第1棒打擊率2成93相比有所下滑，不過他認為與更換棒次無關，「最近剛好打擊狀況比較差，比較急了，跟去年相反，是到下半季才開始下滑。」郭天信也還在摸索原因。

9月24日那場第一次改打第3棒，結果郭天信4打數沒敲安，但是球隊以5：4贏球，中止9連敗，郭天信跑去跟總教練葉君璋炫耀：「我打第3棒就贏球耶。」結果葉君璋回答：「那就明天繼續打。」

結果郭天信就一直打第3棒到今天，雖然自己的打擊成績不理想，但他說：「球隊贏球就好。」一旁的蔣少宏也默默說：「我打不好的時候，好像球隊也都贏球。」

味全龍郭天信。圖／聯合報系資料照
味全龍郭天信。圖／聯合報系資料照

郭天信 李凱威

延伸閱讀

中職啦啦隊／如同郭天信成長日記 小龍女用認真圈粉

中職／7局無失分擒龍 兄弟吳哲源10連勝創隊史本土新紀錄

中職／林凱威又爆了 呂彥青連22場無責失寫兄弟新歷史

中職／鄭凱文控球穩定的秘密 喜歡福來喜「面積」大

相關新聞

中職／高國麟真的沒生氣 申皓瑋才不是被掃到颱風尾

高國麟昨天代打霸氣炸裂再見滿貫砲，賽後熱議焦點卻是「生氣了嗎？」他今天還原當下情緒，真的沒有生氣，申皓瑋也不是無端被掃到...

中職／高國麟再見轟被「巴」到生氣 林哲瑄抱抱打圓場

昨日富邦悍將於新莊主場面對統一獅，高國麟在9局下滿壘、球隊落後3分的情況下，敲出不可思議的再見滿貫砲，當高國麟回到本壘準備接受隊友慶祝時，卻遭到隊友無情連續「巴頭」，高國麟一度變臉，四處找尋兇手是誰。

中職／陳韻文關門卻核爆 餅總點出好壞落差太大需克服

統一獅隊終結者陳韻文昨天關門搞砸3分領先，遭高國麟代打掃出再見滿貫砲，總教練林岳平坦言，不管是誰來投，讓打了10分的比賽...

中職／下半季狂猿被踢下王座 曾總：兄弟滿旺的

中信兄弟隊近期打出一波14戰13勝高潮，樂天桃猿隊被從下半季王座踢下，全年勝率也僅領先3.5場勝差，9日開始兩隊要在桃園...

U23世界盃／地主中華力拚留下冠軍 賽程、戰績一覽表

由世界棒壘總會(WBSC)主辦的U23世界盃棒球賽，是奧運、經典賽、12強棒球賽之後國際間第四大棒球賽事，今年進行第五屆賽會，由台灣負責承辦，於10月13日至23日分別在天母棒球場及斗六棒球場舉行，地

中職／史上第二支代打再見滿貫砲 高國麟轟倒獅隊

3分落後進入9局下，富邦悍將隊高國麟用史上第二支代打再見滿貫砲，結束比賽，悍將隊以11：10擊敗統一獅隊，結束驚奇的一晚...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。