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中職／范國宸爭安打王順著走 丘總讚他守備、跑壘俱佳

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊總教練丘昌榮。報系資料照
富邦悍將隊總教練丘昌榮。報系資料照

范國宸有機會爭取安打王，富邦悍將隊總教練丘昌榮認為順著走就好，·棒次調整協助爭取獎項的想法，等球季到最後幾場再來思索。

范國宸昨天敲出雙安，本季累積121安與林立、江坤宇並列安打榜領先，形成平鎮高中出身的3位學長、學弟內鬥；范國宸在悍將隊低迷的一季成為「邦村希望」，有機會為悍將隊突破近兩年的非票選獎項乾旱期。

談到范國宸本季表現，丘昌榮指出各方面都看得到他的成長，「他之前出賽也沒那麼多，穩定度沒那麼好，今年守備、跑壘各方面都越來越成熟，希望他可以維持、甚至是突破，才能往前走。」

丘總特別指出范國宸的速度雖然只是中段班，但跑壘觀念佳，當然也反映在他今年有4支三壘打上。范國宸也提到，自己不算腳程快的選手，能有那麼多三壘打，「打得比較深遠，剛好守備站位又在另外一邊，比較有機會。」

悍將隊接下來的賽事是否調動范國宸棒次往前，讓他有更多打席爭取安打？丘昌榮引述心理學，「不要跟他說，就自然走過去，如果告訴他前面有個洞，他還沒到，即使沒有也覺得怪怪的。」他強調目前就自然就好，除非到最後幾場，再視狀況調整。

范國宸 丘昌榮

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