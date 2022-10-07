快訊

瑞士信貸驚傳財務危機 國泰人壽曝險350億元

宜蘭超大豪雨釀災！舊蘇花公路土石流 部分路段緊急封閉

台大校長遴選出爐 工學院陳文章當選新任校長

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／獅隊傷兵營續添成員 郭阜林胸悶、林子豪拉傷

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
統一獅隊郭阜林。圖／報系資料照
統一獅隊郭阜林。圖／報系資料照

統一獅隊的傷兵名單持續追加成員，林子豪昨天敲出4安打，結局卻是本季第N次傷退，確定因腿部拉傷下放二軍，昨役同樣提前退場的胡金龍則是無大礙。

獅隊昨天以10：11輸給富邦悍將隊，第2棒的林子豪、第3棒的胡金龍都提前退場，總教練林岳平今天談到傷情，林子豪比較嚴重，滑壘後有小拉傷，「評估要休1個禮拜，那就先下去。」他指出，林子豪的傷勢評估腳部無法支撐代打，更遑論先發、守備。

胡金龍則是3局上壘後，跑回3個壘包感覺髖關節不適，無法全力衝刺，而第4局需要短打的打席輪到他，擔心他沒辦法跑可能造成雙殺，所以換上代打；胡金龍傷勢並無大礙，今天繼續擔任先發第3棒、指定打擊出賽。

昨天降下二軍的郭阜林，則是原先就有腳步緊繃的問題，前天打完後反應心悸胸悶，血壓偏高，因此先下放讓他調適狀態。

胡金龍 林子豪 林岳平

延伸閱讀

中職／花蓮起義成功 江坤宇超前安將兄弟送上王座

中職／看武神引退一直笑 林岳平：不然怕會哭

中職／江坤宇兩分砲毀「獅」滅跡 兄弟8連勝直逼王座

中職／獅隊火力支援克維斯第2勝 陳韻文125救援獨居第2

相關新聞

中職／高國麟真的沒生氣 申皓瑋才不是被掃到颱風尾

高國麟昨天代打霸氣炸裂再見滿貫砲，賽後熱議焦點卻是「生氣了嗎？」他今天還原當下情緒，真的沒有生氣，申皓瑋也不是無端被掃到...

中職／高國麟再見轟被「巴」到生氣 林哲瑄抱抱打圓場

昨日富邦悍將於新莊主場面對統一獅，高國麟在9局下滿壘、球隊落後3分的情況下，敲出不可思議的再見滿貫砲，當高國麟回到本壘準備接受隊友慶祝時，卻遭到隊友無情連續「巴頭」，高國麟一度變臉，四處找尋兇手是誰。

中職／陳韻文關門卻核爆 餅總點出好壞落差太大需克服

統一獅隊終結者陳韻文昨天關門搞砸3分領先，遭高國麟代打掃出再見滿貫砲，總教練林岳平坦言，不管是誰來投，讓打了10分的比賽...

中職／下半季狂猿被踢下王座 曾總：兄弟滿旺的

中信兄弟隊近期打出一波14戰13勝高潮，樂天桃猿隊被從下半季王座踢下，全年勝率也僅領先3.5場勝差，9日開始兩隊要在桃園...

U23世界盃／地主中華力拚留下冠軍 賽程、戰績一覽表

由世界棒壘總會(WBSC)主辦的U23世界盃棒球賽，是奧運、經典賽、12強棒球賽之後國際間第四大棒球賽事，今年進行第五屆賽會，由台灣負責承辦，於10月13日至23日分別在天母棒球場及斗六棒球場舉行，地

中職／史上第二支代打再見滿貫砲 高國麟轟倒獅隊

3分落後進入9局下，富邦悍將隊高國麟用史上第二支代打再見滿貫砲，結束比賽，悍將隊以11：10擊敗統一獅隊，結束驚奇的一晚...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。