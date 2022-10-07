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中職／獅隊傷兵營續添成員 郭阜林胸悶、林子豪拉傷
統一獅隊的傷兵名單持續追加成員，林子豪昨天敲出4安打，結局卻是本季第N次傷退，確定因腿部拉傷下放二軍，昨役同樣提前退場的胡金龍則是無大礙。
獅隊昨天以10：11輸給富邦悍將隊，第2棒的林子豪、第3棒的胡金龍都提前退場，總教練林岳平今天談到傷情，林子豪比較嚴重，滑壘後有小拉傷，「評估要休1個禮拜，那就先下去。」他指出，林子豪的傷勢評估腳部無法支撐代打，更遑論先發、守備。
胡金龍則是3局上壘後，跑回3個壘包感覺髖關節不適，無法全力衝刺，而第4局需要短打的打席輪到他，擔心他沒辦法跑可能造成雙殺，所以換上代打；胡金龍傷勢並無大礙，今天繼續擔任先發第3棒、指定打擊出賽。
昨天降下二軍的郭阜林，則是原先就有腳步緊繃的問題，前天打完後反應心悸胸悶，血壓偏高，因此先下放讓他調適狀態。
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