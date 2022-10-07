中職／陳韻文關門卻核爆 餅總點出好壞落差太大需克服

統一獅隊終結者陳韻文昨天關門搞砸3分領先，遭高國麟代打掃出再見滿貫砲，總教練林岳平坦言，不管是誰來投，讓打了10分的比賽贏不了，對球隊都是傷害，陳韻文需要學習的課題在狀況不好時，也要有辦法把比賽守下來。

陳韻文昨天在9局下登板把關3分領先，接連被王正棠、卡洛斯敲出安打，再保送范國宸，還沒拿到出局數先釀成滿壘，面對申皓瑋3球飆出三振後，面對代打的高國麟還是遭遇「核爆」的下場，被扛出一發再見滿貫砲，獅隊以10：11輸球。

林岳平指出，陳韻文確實被打得很扎實，也是剛好碰到悍將隊中心打線，昨天又是雙方在打擊上都掌握得很好的一戰，「那個代打也是很完美的一擊。」

陳韻文爭取生涯第128次救援成功不成，還承擔救援失敗、敗投，細數他生涯的344場出賽，其中264場是擔任最後一任投手，昨天是首度在擔任最後一任投手時失4分以上。

林岳平對此認為，有了第一次後，代表往後還有可能再碰到，「確實他在這個角色上，要再更努力一點，失敗或不如預期是人之常情，但必須去省思如何化解，盡可能不要再出現這個局面。」昨天面對范國宸的打席，從2好球投到保送是大忌，「不然那個全壘打也不會再見。」

看陳韻文最大的罩門，林岳平認為是好壞時落差太大，「好的時候不好攻擊，不好時會在1局開花。」他需要學習如何在不好時，最終也要守住領先，「不管幾分差，就是要想辦法守住。」

至於賽後是否和陳韻文說了什麼？林岳平表示沒有說太多，只是安撫一下，也知道他一定會有難受、睡不好，但輸了這一場對球隊是很大的傷害，「勢必要用這場去教訓他，往後只能更堅強，投球過程中要更少傷害，才能越來越好。」