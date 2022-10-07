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中職／洪瑋漢與郭天信相撞感覺下巴歪掉 歸隊沒有陰影

中央社／ 台北7日電
5月時味全龍隊外野手郭天信（左）、洪瑋漢（右）。圖／味全龍隊提供
5月時味全龍隊外野手郭天信（左）、洪瑋漢（右）。圖／味全龍隊提供

中職味全龍隊外野手洪瑋漢5月底守備與郭天信相撞，一撞休了4個多月，洪瑋漢回憶當下「感覺下巴歪掉了」，直言是生涯目前最嚴重傷勢，但傷後歸隊沒有陰影，只希望不要再受傷。

中華職棒味全龍隊外野手洪瑋漢5月29日在洲際棒球場比賽，守備時與另一名外野手郭天信相撞，洪瑋漢完成該局守備後才退場，但後續檢查傷勢不輕，下巴骨折、右肩韌帶二級撕裂傷，下巴6月動刀休養，直到10月才回到一軍。

洪瑋漢笑說：「我也不知道當下我哪來的勇氣，跟教練說抓到最後出局數再退場」，但他回憶，脆弱的下巴撞到郭天信的頭，當下發生什麼事其實都不記得了，甚至不記得有把球回傳，第一時間看到血，還在地板上找、看牙齒有沒有掉，防護員幫忙檢查時，有覺得上下排牙齒無法咬合，「我一直問防護員下巴有沒有歪掉」。

洪瑋漢表示，當天急診檢查說沒有大礙，但回家右手已經無法抬起，吃便當食物一放入口、完全沒有感覺，只能勉強吞一點八寶粥，下巴動刀、肩膀傷勢則是讓它休養復原。

洪瑋漢感謝住院期間時媽媽的照顧，早上8時進手術室，出手術室清醒已經是下午3時，開完刀一個月嘴裡牙齦上都是鋼絲，下巴有鋼板，沒有辦法咀嚼，只能吃流質食物，想吃蚵仔麵線、鱔魚麵線，只能把食物剪到軟爛，想辦法用吞的，前後瘦了將近10公斤。

洪瑋漢9月底開始在二軍出賽，10月5日上到一軍，體重也慢慢長回來，他表示，目前守備上不會有什麼陰影，練打時手的感覺也還好，不要再撞到就好，經歷了打球生涯最嚴重的傷勢，希望不要再受傷。

郭天信 味全龍 中職

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