中職／平鎮三猛將並列安打王 林立「隨緣」看待
中華職棒賽程打到第286場，安打王出現三人並列的奇景，樂天桃猿隊林立、中信兄弟隊江坤宇、富邦悍將隊范國宸，三位平鎮高中畢業的好手都敲出121支安打，獎項競爭激烈，林立說：「被追上也沒辦法，只能繼續努力。」
林立目前以3成30打擊率、13轟、72分打點獨居三冠王，不過前陣子因手肘不舒服休兵，安打數已經被追上，全壘打數第二名的吉力吉撈．鞏冠也僅落後1轟。
「因為受傷也沒辦法。」林立表示，獎項競爭與否不是他眼前的目標，幫助球隊提升戰績才是重點，「該做的短打、推進還是要做，不能特別去想要敲安打，就順其自然，把能力展現出來就好。」
對於個人獎項，林立保持「隨緣」態度，「有就有，沒有就沒有，如果真的沒有，那也是自己沒有維持好身體，這本來就是職業球員的一部分。」
林立觀察，范國宸算是比較有力量型的打者，江坤宇今年也敲了不少支全壘打（6轟），「他們都算是廣角的打者，可以把球打到球場的任何一個地方，安打的機率就比較高。」
安打王獎項現在三人並列同一條起跑線，恐怕要到季末才能分出勝負，林立表示：「大家都有能力爭奪這個獎項，不過獎項只有一個，就看各自的本事。」
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