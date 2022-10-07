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中職／阻擋林立、阿坤敲安唯一方法 范國宸：沒有比賽

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊范國宸。報系資料照
富邦悍將隊范國宸。報系資料照

富邦悍將隊范國宸昨天賽後以121支安打攻占排頭，看待兩位最大對手林立、江坤宇，他笑稱要讓他們沒有安打的唯一方法，就是沒有比賽。

前5年在一軍1039打席、二軍199打席的淬煉後，范國宸今年各項攻擊數字都寫下生涯最佳，至今賽前以出賽103場居聯盟第一，本季累積121支安打，與樂天桃猿隊林立、中信兄弟隊江坤宇並列第一，有機會挑戰生涯首座打擊個人獎項。

生涯首度站在安打榜領先位置，范國宸知道賽季還沒結束，「滿開心今天年有這個機會一直出賽，可以跟聯盟打擊好手有機會競爭這個項目，希望能把握接下來的出賽。」

看待今年最大的成長，范國宸認為或許是較熟悉一整個球季的節奏，「不像之前好個幾場，就會有一陣子不好，或是打不好時心情有比較大的起伏。」現在可以平常心看待，「打擊算是失敗率滿高的項目，遇到不好時，也要告訴自己不能一直抱持負面想法，告訴自己每個打席都是新的開始。」

看兩位目前共同領先的對手，范國宸笑答要阻止他們敲安的唯一方法，就是沒有比賽，所以自己昨天才能登頂並列領先，「他們只要有比賽就幾乎都會打安打，維持得很穩定，今年打擊率也都保持得這麼高。」有趣的是，3人都是出身平鎮高中，范國宸、林立更是僅差1屆、交情頗好，他眼中的林立，是會一直求進步的選手，對自己有幫助的東西會持續去嘗試。

悍將隊前兩年在非票選類的獎項掛零，前一次稱霸個人榜單已是2019年防禦率王羅力、打點王林益全，今年范國宸有機會為悍將隊中止乾旱期。

范國宸 林立

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