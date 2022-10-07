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中職／下半季狂猿被踢下王座 曾總：兄弟滿旺的

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
樂天桃猿隊總教練曾豪駒。圖／聯合報系資料照
樂天桃猿隊總教練曾豪駒。圖／聯合報系資料照

中信兄弟隊近期打出一波14戰13勝高潮，樂天桃猿隊被從下半季王座踢下，全年勝率也僅領先3.5場勝差，9日開始兩隊要在桃園球場進行二連戰，猿隊總教練曾豪駒說：「兄弟最近滿旺的，我們要把戰力維持好。」

猿隊昨天去土地公廟拜拜是想轉轉運嗎？曾豪駒笑說：「不用放大解讀，這是球隊習慣，順、不順都會去拜拜，只是近期戰績比較不理想，大家才會有聯想。」

猿隊先前也打出一波5連勝，不過最近9場比賽只贏了2場，包括對戰兄弟3連敗，才給了對手超車機會，曾豪駒表示：「接下來每一場都是關鍵，重點還是做好自己。」

猿隊明天推出楊彬先發，而接下來對戰兄弟的兩場比賽，第一場排定霸林爵，第二場則先保密，總教練曾豪駒說：「到時就知道。」

猿隊近期飽受傷兵困擾，梁家榮、成晉都因為受傷脫離戰線，另外林泓育、陳俊秀、王溢正、曾仁和也因為確診無法出賽，曾豪駒表示，戰力多少會受到影響，「但相信現有的球員也會頂替上來。」

王溢正、曾仁和今天出關隨隊，林泓育、陳俊秀預計下周歸隊，不過成晉恢復進度不如預期，曾豪駒表示：「應該可以趕上季後賽，不過例行賽還要再觀察，目前恢復約5成而已。」

曾豪駒 曾仁和 陳俊秀

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