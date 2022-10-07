中職／高國麟真的沒生氣 申皓瑋才不是被掃到颱風尾

高國麟昨天代打霸氣炸裂再見滿貫砲，賽後熱議焦點卻是「生氣了嗎？」他今天還原當下情緒，真的沒有生氣，申皓瑋也不是無端被掃到颱風尾，「我是純粹想弄申皓瑋。」

富邦悍將隊昨天以7：10進入9局下，面對統一獅隊終結者陳韻文，靠2安打、1保送擠成滿壘，申皓瑋3球遭到三振後，高國麟代打登場，第1球就被他掃成終結戰線的滿貫砲，以代打之姿敲出再見滿貫轟僅是史上第二人，前一人就是他的哥哥高國輝。

歡天喜地的場合，卻在高國麟繞完4個壘包後有了變化，在本壘後方等待著他的隊友，跳上跳下慶祝，還有礦泉水瓶縱橫其中，高國麟一抬頭視線所及是最後才來摸一把頭的申皓瑋，氣噗噗作勢打人的模樣，成為賽後最大熱議焦點。

高國麟是不是真的生氣了？他苦笑說：「真的沒有生氣，純粹想要弄申皓瑋。」他爆料平常打全壘打，申皓瑋都「巴」很大力，所以申皓瑋打全壘打時，有時會故意閃高國麟，就怕被報復，「我一抬頭剛好看到他，故意變臉給他看。」

高國麟自承不笑時看起來就很凶，「我不知道為什麼會被解讀成這樣。」至於申皓瑋有沒有被他的反應嚇到？他說：「他怎麼會嚇到，繼續屁屁的啊！」