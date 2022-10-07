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經典賽／表態加入南韓隊 崔志萬：我準備好了

聯合新聞網／ 綜合報導
光芒韓籍重砲崔志萬。 美聯社
光芒韓籍重砲崔志萬。 美聯社

第5屆WBC世界棒球經典賽明年3月開打，南韓連續兩屆未晉級8強，目前正全力邀請大聯盟球員助陣，光芒隊重砲一壘手崔志萬昨日接受韓媒採訪，表態願意參賽，這將是他第一次披上國家隊戰袍。

崔志萬昨日接受韓媒《News1》的訪問表示，「我上個月和南韓技術委員長廉京燁見面，當面向他表達出戰WBC的意願，如果杭州亞運也有需要，我也願意參加。」

參加國家隊是一直是崔志萬的夢想，「想像太極旗在胸前，那會讓人非常激動，國家呼喚我，我一定會衝過去。」

崔志萬高中畢業後就與水手簽約，到美國之後就沒打過國家隊，2021年東京奧運南韓曾考慮徵召他，但崔志萬當時必須出戰大聯盟賽事，無法支援。

崔志萬補充，「每次和球隊談新合約，都會註明自己想出戰國際賽的想法，如果真的被選上國家隊，不管是WBC還是杭州雅運，我都會做好參賽的準備。」崔志萬本季在光芒打擊率.233，繳出11轟、52分打點、攻擊指數0.729的成績。

南韓 經典賽 光芒 崔志萬

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