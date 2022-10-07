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中職／「馬力歐顯靈之役」 17年前同一天誠泰代打再見轟11：10氣走興農

聯合新聞網／ 綜合報導
富邦悍將隊打者高國麟中職史上第二支代打再見滿貫砲，在3分落後的9局下逆轉比賽，結束與10月6日統一獅的比賽；圖為賽後高國麟（右）準備跑回本壘，統一獅球員低頭離場。記者陳正興／攝影
富邦悍將隊打者高國麟中職史上第二支代打再見滿貫砲，在3分落後的9局下逆轉比賽，結束與10月6日統一獅的比賽；圖為賽後高國麟（右）準備跑回本壘，統一獅球員低頭離場。記者陳正興／攝影

昨日富邦悍將在新莊主場對戰統一獅，靠著高國麟的代打再見滿貫砲11：10拿下勝利，巧合的是，17年前的10月6日，中華職棒也曾出現代打再見全壘打，並且同樣以11：10獲勝的紀錄。

2005年10月6日，興農牛與誠泰Cobras在新竹棒球場交手，牛隊5局打完就以9：0領先，帶著10：5的比分進入到9局下，並推出「阿福」陽建福關門。沒想到陽建福遭蛇隊一輪猛攻，將比分追至10：8，並且在一、二壘有人1出局的情況下換上「大胖」鄭景益代打，教練讓陽建福留在場上，結果鄭景益抓準失投的變化球將球掃向右外野，一棒終結比賽。

鄭景益（中）生涯首支再見全壘打在新竹棒球場出爐，讓球迷大感不可思議。 聯合報系資料照
鄭景益（中）生涯首支再見全壘打在新竹棒球場出爐，讓球迷大感不可思議。 聯合報系資料照

這場比賽被譽為中職最經典的逆轉秀之一。且比賽前三天，Cobras洋將馬力歐驚傳猝死，鄭景益9局下出場代打時，場邊蛇迷高喊馬力歐的名字，沒想到神奇的事發生了，他真的敲出再見三分砲，也是鄭景益生涯首支再見全壘打。這場也被稱作「馬力歐顯靈之役」。

2005年10月6日在新竹球場進行的誠泰、興農牛隊之戰，誠泰球團在休息區前掛出懷念馬力歐的布條。 聯合報系資料照
2005年10月6日在新竹球場進行的誠泰、興農牛隊之戰，誠泰球團在休息區前掛出懷念馬力歐的布條。 聯合報系資料照
誠泰隊多明尼加好手馬力歐17年前猝逝，震驚棒壇。（本報資料照） 藍宗標
誠泰隊多明尼加好手馬力歐17年前猝逝，震驚棒壇。（本報資料照） 藍宗標

新竹棒球場 富邦悍將 統一獅

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