經典賽／美國夢幻隊再添4投1打 野手陣容全到齊
第5屆WBC世界棒球經典賽明年3月開打，尋求衛冕的美國再度籌組全明星陣容。今日再宣布1名野手4名投手加入美國隊。
由於WBC規定28人名單內要有14位投手，意味著野手名單只有14人。美國先前公布的名單中已經有13位野手，所以今日確定加入的皇家超級新人小威特（Bobby Witt jr.）成為最後一位野手。小威特主要鎮守游擊，本季打擊三圍.254/.294/.428，另外有20轟、30盜、80打點的成績。
先前並未公布任何一位投手，今天一次公布4位，分別是響尾蛇先發投手凱利（Merrill Kelly）、釀酒人終結者威廉斯（Devin Williams）、海盜終結者貝德納（David Bednar）、金鶯牛棚大將泰特（Dillon Tate）。
與美國同屬C組的墨西哥也成功邀請道奇17勝左投烏力亞斯（Julio Urias）、光芒內野手阿羅薩雷納（Randy Arozarena）加盟，對戰力將有顯著的提升。
Julio Urías and Randy Arozarena intend to play for Team Mexico in the #WorldBaseballClassic! pic.twitter.com/yw2ONDq7z8— MLB (@MLB) 2022年10月6日
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