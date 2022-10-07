中職／高國麟再見轟被「巴」到生氣 林哲瑄抱抱打圓場
昨日富邦悍將於新莊主場面對統一獅，高國麟在9局下滿壘、球隊落後3分的情況下，敲出不可思議的再見滿貫砲，當高國麟回到本壘準備接受隊友慶祝時，卻遭到隊友無情連續「巴頭」，高國麟一度變臉，四處找尋兇手是誰。
從影片中可以看出，隊友們先是一起用水潑他，接下來51號于森旭發動首波攻勢，攻擊完後立刻離開現場，當高國麟尋找「犯人」時，69號張進德飛身巴頭，並繞著高國麟持續拍打，接著46號范國宸甚至拿起寶特瓶連續敲打5次。
最後22號李宗賢持續精準地將寶特瓶砸向高國麟，29號申皓瑋前來摸頭安慰，卻意外背鍋，被高國麟變臉趕走，還好一旁的林哲瑄展現老大哥的風範，出來安撫高國麟的情緒，並給他一個大大的擁抱，此起事件才順利平息。
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