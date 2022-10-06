中職／同樣敲代打再見滿貫砲 高國麟忘了哥哥那一轟
富邦悍將在新莊主場與統一獅隊的打擊大戰，到9局下還落後3分，總教練丘昌榮的「神調度」造就完美巧合，高國麟敲出中職史上第二支代打再見滿貫砲，前一支就是他哥哥在兩年前敲出，不過高國麟賽後說：「有點忘了耶。」
悍將與獅隊打完前3局以7：7戰平，獅隊在6、7局追加分數，悍將7：10落後進入9局下，面對獅隊終結者陳韻文，王正棠、卡洛斯接連敲安，范國宸選到保送形成滿壘，申皓瑋先遭到三振。
1出局滿壘的時機，高國麟上場代打今天4支0的戴培峰，結果第一球就揮棒，轟出史上第二發代打再見滿貫轟，前一次是2020年8月12日高國輝從樂天桃猿隊陳禹勳手中敲出，地點也在新莊棒球場。
史上兩支代打再見滿貫轟不僅是同隊還是兄弟檔敲出，高國麟表示，自己對哥哥那時候開轟的印象有點模糊，只記得在新莊，但對手已經忘記了，「今天很開心能夠贏下比賽，對球隊有幫助。」
悍將總教練丘昌榮則笑說這樣的調度純屬巧合，考量到戴培峰近況、對戰成績不算好，加上左外野順風，猶豫是否換人，但看到申皓瑋被三振後決定換代打。
高國麟表示，前一局就接到指令開始準備代打，因此在下面觀察陳韻文很久，第一球就鎖定揮棒，「結果是好的，設定的是卡特球，他投得不錯。」
前一場高國麟守備上有瑕疵導致掉分，今天沒排上先發，丘昌榮也說：「他先發最近不理想，希望不只有打擊，守備跑壘都還要下功夫。」
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