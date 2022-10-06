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中職／史上第二支代打再見滿貫砲 高國麟轟倒獅隊

中職／史上第二支代打再見滿貫砲 高國麟轟倒獅隊

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
富邦悍將隊高國麟。 報系資料照
富邦悍將隊高國麟。 報系資料照

3分落後進入9局下，富邦悍將隊高國麟用史上第二支代打再見滿貫砲，結束比賽，悍將隊以11：10擊敗統一獅隊，結束驚奇的一晚，史上第一支更是他哥哥高國輝敲出。

今天在新莊球場兩名本土王牌對決，統一獅隊胡智為、富邦悍將隊江少慶都在第3局爆炸，7：7的平手局面到6局靠著潘傑楷高飛犧牲打打破，獅隊在7局上又追加2分。

7：10進入9局下，悍將隊靠著2支安打加上1次保送，形成滿壘，1出局後悍將隊派上高國麟代打，結果他面對陳韻文的第一球就揮棒，把球送到左外野全壘打牆外，完成代打滿貫再見轟的神奇紀錄。

中職史上第一次出現代打滿貫再見轟是2020年8月12日，同樣是悍將隊球員高國輝，面對樂天桃猿隊所敲出，地點也在新莊棒球場。

悍將隊先發投手江少慶今天前兩局就各掉1分，3局上更是單局被獅隊敲出4支安打，包括陳重羽一發左外野方向兩分砲，一口氣丟掉5分。

獅隊的領先也在3局下花光，胡智為單局被敲5支安打，自己也投出2次四壞保送，中間還有1次失誤，丟掉6分，加上2局下掉的1分，3局打完比賽回到原點。

江少慶第3局被痛擊後，還是又撐了2局，最終投完5局用了92球，被敲11支安打，丟掉7分有6分是責失，防禦率變成4.80；胡智為同樣投5局，用了94球，被敲8支安打丟掉7分都是責失，防禦率從賽前的2.96暴增到3.31。

胡智為 江少慶

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