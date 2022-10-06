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中職／温貞菱「雪恥」開好球 胡宇威挖地瓜有原因

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
實境節目「阮三个」四位成員胡宇威（左二起）、楊貴媚、温貞菱、施名帥，今天到新莊棒球場為富邦悍將隊開出好球。記者陳正興／攝影
實境節目「阮三个」四位成員胡宇威（左二起）、楊貴媚、温貞菱、施名帥，今天到新莊棒球場為富邦悍將隊開出好球。記者陳正興／攝影

實境節目「阮三个」四位成員由楊貴媚領軍，帶著胡宇威、温貞菱、施名帥，今天到新莊棒球場為富邦悍將隊開出好球，為了這個機會四人練習了快一個月，楊貴媚給投球的兩人打出90分高分。

胡宇威、温貞菱負責投球，楊貴媚、施名帥則是擔任打擊，第二次到職棒開球的温貞菱，從投手丘直接丟到手套，興奮地跳上跳下，胡宇威雖然投出挖地瓜，但他解釋：「投安全球就好，怕太大力球會噴，丟到媚姐，留很多力。」

四個人為了準備開球，特地到打擊練習場特訓，還找教練指導，温貞菱也透露，其實胡宇威、施名帥練習時球速都可以投到80幾、90公里，準度也很不錯。

受邀為職棒開球，楊貴媚直呼：「很榮幸、很榮耀，以前只能在旁邊看球，更何況能夠到場內。」胡宇威也說：「站在球場上的光影感受很不同。」

温貞菱前一次為樂天桃猿隊開球，沒能把球直接投進手套引以為憾，今天挑戰成功，楊貴媚說：「温温一直期許自己不要站在前面，就是站在投手投球的位置，真的很厲害。」温貞菱也說：「這次為了阮三个開球，很希望開出一記好球。」

施名帥邊說温貞菱很怕投出挖地瓜的球、一邊拿出地瓜紙袋，引發眾人笑聲，胡宇威開玩笑說：「我有吃到地瓜，難怪我投挖地瓜。」

這次投球前，悍將投手李子強有幫忙温貞菱調整握球方式，楊貴媚則是一直被提醒千萬不要打到球，因為沒打到才是好球，後來她問曾峻岳：「是不是你接到球我再揮棒？」曾峻岳說：「對對對，就是這樣。」

對於胡宇威、温貞菱的投球表現，楊貴媚給出「90分」的評價，認為還有進步空間，「希望下次再來開。」施名帥也說這是，一個祝福的儀式，「重點是希望球隊今天贏球。」

實境節目「阮三个」四位成員由楊貴媚領軍，帶著胡宇威（左）、温貞菱（右）、施名帥，今天到新莊棒球場為富邦悍將隊開出好球。記者陳正興／攝影
實境節目「阮三个」四位成員由楊貴媚領軍，帶著胡宇威（左）、温貞菱（右）、施名帥，今天到新莊棒球場為富邦悍將隊開出好球。記者陳正興／攝影

曾峻岳 樂天桃猿 富邦悍將

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