快訊

北韓12架戰機和轟炸機升空 南韓出動30架軍機對峙1小時

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／陳仕朋K9值創新高 感謝Rapsodo

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
富邦悍將隊陳仕朋。記者陳正興／攝影
富邦悍將隊陳仕朋。記者陳正興／攝影

富邦悍將隊左投陳仕朋昨天先發6.2局投出12次三振，刷新隊史33年來紀錄，本季K9值也拉抬到6.41的生涯新高，不強求三振的他，今年最大改變就是懂得利用「Rapsodo」測量儀器的數據，「知道什麼時機該投什麼球」。

昨天雖然失2分吞敗，但陳仕朋將龍隊打線K得暈頭轉向，單場12K是個人新高，也並列中職史上本土左投第二高，陳仕朋說：「很享受對決的感覺，他們近況不錯，就是去進攻他們的好球帶。」

陳仕朋今年數據全面提升，本季至今20場出賽（16場先發），防禦率2.75、被上壘率1.32、7勝5敗的勝率都是生涯最優，98.1局投出70次三振，距離生涯單季最多三振只差3K就能追平。

陳仕朋自己對於三振的數據不會特別注意，「因為想要把局數拉長，三振的話用球數會比較多，昨天是去攻擊好球帶，才會有比較高三振率的原因。」

跟過去相比，陳仕朋今年更懂得利用「Rapsodo」，平時在牛棚就會用來測量球路、轉速等資訊，陳仕朋說：「這樣會更了解什麼時間點要用什麼球種，效率會是最好的，有數據也比較有想法。」

陳仕朋也有望達成連4年百局里程碑，他表示，前面300局，代表對球隊有穩定貢獻，「這也是自己在追尋的，希望能夠一直維持下去。」

今年9月的好表現，也讓陳仕朋生涯首次獲選單月MVP，他露出微笑說：「這對我來說是特別的月份，自己跟老婆都是這個月生日，拿下MVP滿特別的。」

陳仕朋 牛棚 富邦悍將

延伸閱讀

中職／龍悍將本土左投合寫K紀錄 陳仕朋12K掉2分苦吞敗

圖輯／中職陳仕朋7局僅失1分 富邦3:2勝樂天

圖輯／中職曾仁和先發對決陳仕朋 富邦3:1領先樂天

中職／陳仕朋本季最好一戰 差點被新婚妻子感動到哭

相關新聞

中職／高國慶44歲生日 許下兩心願都是棒球

今天是統一獅隊高國慶44歲的生日，在新莊球場賽前全隊一起獻上蛋糕為他慶生，高國慶許下兩個願望：一是球隊打進季後賽，二是達...

中職／先發「沒了」戰績直直落 獅推羅昂抗龍一搏

統一獅隊已經無緣下半季冠軍，進入季後賽的機會剩下爭搶年度第三，但跟味全龍隊還有6場勝差，兩隊剩下3場對戰，最近1場是9日...

中職／對戰完全打擊 申皓瑋被王維中「拒聊」

對戰味全龍隊王維中「完全打擊」，昨天開轟的富邦悍將隊申皓瑋聽到一頭霧水，想說：「我沒有完全打擊啊。」後來才發現是要拆開來...

中職／陳仕朋K9值創新高 感謝Rapsodo

富邦悍將隊左投陳仕朋昨天先發6.2局投出12次三振，刷新隊史33年來紀錄，本季K9值也拉抬到6.41的生涯新高，不強求三...

經典賽／對參賽與否語帶保留 大谷翔平：先讓身體休息一下

第5屆WBC世界棒球經典賽明年3月開打，與世仇韓國同組的日本，正積極邀請大聯盟球員參賽，二刀流球星大谷翔平也在今日被問到這個話題。 日本隊總教練是大谷過去在日職火腿隊的恩師栗山英樹，媒體也詢問大

U23世界盃／中華隊24人名單含3旅外 13日天母首戰哥倫比亞

U23世界盃棒球賽13日開打，中華隊24人名單今天出爐，全隊進入最後備戰，準備迎接13日晚上6點半在天母棒球場對哥倫比亞...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。