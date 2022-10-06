中職／陳仕朋K9值創新高 感謝Rapsodo

富邦悍將隊左投陳仕朋昨天先發6.2局投出12次三振，刷新隊史33年來紀錄，本季K9值也拉抬到6.41的生涯新高，不強求三振的他，今年最大改變就是懂得利用「Rapsodo」測量儀器的數據，「知道什麼時機該投什麼球」。

昨天雖然失2分吞敗，但陳仕朋將龍隊打線K得暈頭轉向，單場12K是個人新高，也並列中職史上本土左投第二高，陳仕朋說：「很享受對決的感覺，他們近況不錯，就是去進攻他們的好球帶。」

陳仕朋今年數據全面提升，本季至今20場出賽（16場先發），防禦率2.75、被上壘率1.32、7勝5敗的勝率都是生涯最優，98.1局投出70次三振，距離生涯單季最多三振只差3K就能追平。

陳仕朋自己對於三振的數據不會特別注意，「因為想要把局數拉長，三振的話用球數會比較多，昨天是去攻擊好球帶，才會有比較高三振率的原因。」

跟過去相比，陳仕朋今年更懂得利用「Rapsodo」，平時在牛棚就會用來測量球路、轉速等資訊，陳仕朋說：「這樣會更了解什麼時間點要用什麼球種，效率會是最好的，有數據也比較有想法。」

陳仕朋也有望達成連4年百局里程碑，他表示，前面300局，代表對球隊有穩定貢獻，「這也是自己在追尋的，希望能夠一直維持下去。」

今年9月的好表現，也讓陳仕朋生涯首次獲選單月MVP，他露出微笑說：「這對我來說是特別的月份，自己跟老婆都是這個月生日，拿下MVP滿特別的。」