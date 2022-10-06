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中職／對戰完全打擊 申皓瑋被王維中「拒聊」

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
富邦悍將隊申皓瑋。記者陳正興／攝影
富邦悍將隊申皓瑋。記者陳正興／攝影

對戰味全龍隊王維中「完全打擊」，昨天開轟的富邦悍將隊申皓瑋聽到一頭霧水，想說：「我沒有完全打擊啊。」後來才發現是要拆開來算，賽後一度被王維中拒聊「沒人要跟你講話啊。」

申皓瑋昨天5局上從王維中手中敲出一發陽春砲，雖然悍將隊還是以1：2輸球，不過今年這對好朋友對戰申皓瑋9打數4安打，對戰打擊率高達4成44，還剛好一壘、二壘、三壘安打、全壘打各一支。

「他的球不好打，之前都被壓制。」申皓瑋提到今年對戰王維中，想起去年對戰6打數無安打，「今年打好是奇蹟吧，上去只想要贏過他，有照著設定的去攻擊。」

鎖定高球開轟，申皓瑋打出去的時候很興奮，但繞壘的時候沒特別注意王維中，反倒是後來7局上敲出一壘安打後，被王維中嚴加看管、牽制數次，申皓瑋說：「當下是有點想跑，結果差點就死了，後來想說就算了。」

昨天敲出那一轟，兩人感情還是不受影響，雖然一開始聊天王維中故意說：「沒人要跟你講話。」但後來互相恭喜對方，申皓瑋說：「他昨天狀況也很不錯。」

申皓瑋 王維中

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