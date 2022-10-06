中職／高國慶44歲生日 許下兩心願都是棒球

今天是統一獅隊高國慶44歲的生日，在新莊球場賽前全隊一起獻上蛋糕為他慶生，高國慶許下兩個願望：一是球隊打進季後賽，二是達成生涯里程碑，第三個則放在心裡。

獅隊今年球季剩下爭取年度戰績第三去打季後賽，高國慶表示，近期比較想要的，就是希望球隊在後面的比賽可以逆轉，突圍進入季後賽，這樣對公司、對教練是最好的交待。

第二個願望，高國慶也透露心中有想要達成的生涯成就，「希望這兩年就可以達成，如果可以一年更好。」選手生涯短暫，高國慶希望能夠越快拚完越好。

萬一有天確定退休，高國慶接下來要做什麼？這一題他的太太也很常問，高國慶說：「目前還不確定，能夠堅持就堅持下去，職棒還是靠實力，當時進入職棒時，前面也很多學長，都是要競爭。’」

退休後到國外旅居或許是一個選項，高國慶疫情前定期會跟太太一起返回日本，看到家裡附近野球少年熱血練習，心動不已，「或許之後就在旁邊看他們練習也不錯，也搞不好就與棒球無關，都很難說。」

今年是高國慶生涯第19個球季，還是維持著2成67的打擊率，累積1844支安打、902分打點、796分得分、134轟。