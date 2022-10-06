中職／先發「沒了」戰績直直落 獅推羅昂抗龍一搏

統一獅隊已經無緣下半季冠軍，進入季後賽的機會剩下爭搶年度第三，但跟味全龍隊還有6場勝差，兩隊剩下3場對戰，最近1場是9日（周日）在天母，獅隊總教練林岳平已經排定由洋投羅昂先發。

獅隊目前2連敗，龍隊則是3連勝，差距越拉越開，周日對戰更加關鍵，林岳平表示：「是沒到決戰，因為這幾場也要贏。」

獅隊今年上半季還能以31勝27敗2和的成績排名第三，下半季卻掉到墊底，不斷浮現的傷兵固然是一項因素，但林岳平認為，更關鍵是在於缺乏穩定的先發輪值。

「先發一直不夠完善。」林岳平說：「7月的時候少了羅昂跟布雷克，變成8月要用不同的人去一直輪替。」9月8日羅昂歸隊後先幫球隊中止4連敗，11日更開啟一波4連勝。

然而14日開始胡智為、姚杰宏、羅昂陸續確診，林岳平比了一個往下的手勢說：「沒了。」獅隊在那波4連勝之後，近期是14戰12敗，戰績直直落，林岳平說：「先發出狀況，要連勝需要靠打擊，但打擊也沒有發揮。」