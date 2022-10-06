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中職／先發「沒了」戰績直直落 獅推羅昂抗龍一搏

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
統一獅隊總教練林岳平今天賽前與投手姚杰宏談話。記者陳正興／攝影
統一獅隊總教練林岳平今天賽前與投手姚杰宏談話。記者陳正興／攝影

統一獅隊已經無緣下半季冠軍，進入季後賽的機會剩下爭搶年度第三，但跟味全龍隊還有6場勝差，兩隊剩下3場對戰，最近1場是9日（周日）在天母，獅隊總教練林岳平已經排定由洋投羅昂先發。

獅隊目前2連敗，龍隊則是3連勝，差距越拉越開，周日對戰更加關鍵，林岳平表示：「是沒到決戰，因為這幾場也要贏。」

獅隊今年上半季還能以31勝27敗2和的成績排名第三，下半季卻掉到墊底，不斷浮現的傷兵固然是一項因素，但林岳平認為，更關鍵是在於缺乏穩定的先發輪值。

「先發一直不夠完善。」林岳平說：「7月的時候少了羅昂跟布雷克，變成8月要用不同的人去一直輪替。」9月8日羅昂歸隊後先幫球隊中止4連敗，11日更開啟一波4連勝。

然而14日開始胡智為、姚杰宏、羅昂陸續確診，林岳平比了一個往下的手勢說：「沒了。」獅隊在那波4連勝之後，近期是14戰12敗，戰績直直落，林岳平說：「先發出狀況，要連勝需要靠打擊，但打擊也沒有發揮。」

無論先發投手短缺或是傷兵頻傳，林岳平認為這跟球隊的安排、訓練也有關係，今年球季經驗會作為明年考量，包括外籍投打戰力的配置，去尋找投打平衡的方式。

統一獅隊總教練林岳平。記者陳正興／攝影
統一獅隊總教練林岳平。記者陳正興／攝影

林岳平 統一獅 胡智為

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