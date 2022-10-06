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經典賽／對參賽與否語帶保留 大谷翔平：先讓身體休息一下

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平尚未決定是否參加經典賽。 美聯社
大谷翔平尚未決定是否參加經典賽。 美聯社

第5屆WBC世界棒球經典賽明年3月開打，與世仇韓國同組的日本，正積極邀請大聯盟球員參賽，二刀流球星大谷翔平也在今日被問到這個話題。

日本隊總教練是大谷過去在日職火腿隊的恩師栗山英樹，媒體也詢問大谷，如果教練要他在經典賽二刀流，會不會答應？大谷表示：「這是很光榮的事，但最重要的還是身體方面，要看自己能不能做好萬全的準備上場，所以我想先好好休息一下，讓自己身體恢復狀態。」

大谷過去從未參加過經典賽，他也表示：「一直以來都想參加經典賽，但上屆因為腳踝受傷，實在沒辦法參加，時機點剛好對不太上。」

大谷明年球季後將成為自由球員，所以肯定要帶著健康的身體進入新球季。這是大谷對於參加經典賽語帶保留的可能原因之一。明年能否看見大谷替日本爭奪經典賽冠軍，備受各界關注。

日本

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