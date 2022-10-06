U23世界盃／中華隊24人名單含3旅外 13日天母首戰哥倫比亞

U23世界盃棒球賽13日開打，中華隊24人名單今天出爐，全隊進入最後備戰，準備迎接13日晚上6點半在天母棒球場對哥倫比亞開幕戰。

中華隊名單如下：

投手11人─莊陳仲敖（奧克蘭運動家）、王彥程（樂天金鷲）、莊昕諺（樂天桃猿）、徐基麟（中信兄弟）、陳宇宏（台鋼雄鷹）、賴延峰（合作金庫）、郭定泓（台灣電力）、巴青少（台灣電力）、游騰堯（台東大學）、李晨薰（國立體大）、林振瑋（文化大學）。

捕手2人─張聖豪（中信兄弟）、張翔（統一獅）。

內野手7人─陳聖平（亞利桑那響尾蛇）、楊竣翔（統一獅）、李亦崴（合作金庫）、紀慶然（台鋼雄鷹）、王騰玉（台東大學）、謝彤恩（新北禾聯）、林岳谷（富邦悍將）。

外野手4人─羅暐捷（統一獅）、曾頌恩（中信兄弟）、曾宸佐（台鋼雄鷹）、顏國晉（台灣電力）。