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中職／6分大局打趴獅隊 兄弟14戰13勝就是狂

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
中信兄弟隊先發投手德保拉。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊先發投手德保拉。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊今天在花蓮球場續戰統一獅隊又以9：1大勝，2局上單局6分攻勢為比賽定調，先發投手德保拉6局僅失1分奪勝，兄弟在9連勝中斷1場後又拉出一波4連勝，14戰13勝的狂戰績，在登上龍頭後更與樂天桃猿隊拉開到1場勝差。

趁著獅隊先發投手姚杰宏不穩在2局上1出局後不穩，連投2個四壞保送，岳政華敲出一支中外野三壘安打，一棒打回2分，開啟攻勢，兄弟後續靠著3支安打、2次觸身球保送，在2出局後多添4分，奠定勝基。

手握6：0領先，德保拉在3局下雖然遇到亂流，2出局一壘有人情況下，被連敲2安丟掉1分，之後又出現保送，還好三振掉代打的郭阜林，守住滿壘危機。

6局下德保拉雖然在1出局後被連敲2安，但靠著雙殺解圍，最終以91球投完6局退場，被敲8支安打但僅失1分，另有5次三振、1次四壞保送，防禦率下修到2.32。

兄弟在5局上追加分數，3支安打加上岳政華高飛犧牲打再添2分，9局上福來喜2出局一、二壘有人的適時一擊也有1分打點；兄弟全隊13支安打，三名外野手承擔大半攻勢，林書逸、陳文杰單場3安打，岳政華1安打、3分打點。

中信兄弟隊陳文杰。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊陳文杰。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊林書逸。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊林書逸。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊岳政華。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊岳政華。圖／中信兄弟隊提供

德保拉 樂天桃猿

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