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中職／傅崐萁花蓮致贈引退禮物 認證潘武雄展現真功夫
統一獅隊移師花蓮對中信兄弟隊進行2連戰，吸引近萬名球迷進場，獅隊今天賽前特別在德興棒球場舉辦棒球教室活動，安排黃竣彥、陳重羽、邱智呈及林祖傑擔任指導講師，對化仁國中、中正國小棒球隊進行1小時的指導與課程分享。
4名球員透過實際分組指導，讓這些後輩從練習中學習新的技巧，落實每一個訓練要領，化仁國中教練陽東益表示：「很謝謝獅隊，來到花蓮比賽特地舉辦棒球教室，短暫1小時訓練讓學生收穫許多，也讓他們有追尋目標，嚮往未來可以加入職棒的夢想。」
今天象獅大戰是中華職棒本季在花蓮最後一場賽事，立法委員傅崐萁特別贈送潘武雄引退禮物，選用在地石材製作，正面是粗獷的奇萊山脈，另一面呈現台灣地形意象，希望他能將擁有堅石般的內心與抗壓能力，傳承給未來打棒球的選手，更象徵培養硬底子選手，展現真功夫，在職棒場上發光發亮，為台灣職棒福氣。
獅隊領隊蘇泰安表示，很感謝花蓮縣長徐榛蔚、傅崐萁長期對台灣職棒投入資源，讓花東地區有適合打職棒的環境，獅隊每年都到花蓮比賽，也帶著花東地區選手回到家鄉。
蘇泰安說，獅隊選手都很期待每年回到家鄉打球，更珍惜拼出好比賽回饋鄉親。
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