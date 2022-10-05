中職／龍悍將本土左投合寫K紀錄 陳仕朋12K掉2分苦吞敗
富邦悍將陳仕朋與味全龍隊王維中今晚在斗六球場同場較勁，兩名本土左投同飆9K以上創下史上首見紀錄，陳仕朋創生涯新高的12次三振，也寫下本土左投史上第二多紀錄，然而最後是7局9K的王維中笑納勝投。
味全龍隊今晚以2：1險勝悍將，王維中從1局上三連K解開序幕，最終9次三振寫下個人新紀錄，單場投了104球也是生涯新高，總計7局被敲4支安打，僅因5局上被好友申皓瑋敲了一發全壘打而掉分，守住領先優勢拿下本季第4勝。
剛拿下9月MVP的陳仕朋氣勢正旺，10月首戰展現K功，前3局至少2K起跳，到7局下三振掉林智勝，讓林智勝都不免苦笑，這1K也改寫悍將隊史紀錄。
陳仕朋總計投了6.2局，投出12次三振，超越前輩陽建福、林其緯、林朝煌共同保持的11K隊史本土投手紀錄，而聯盟史上本土左投最多K是2008年倪福德寫下的13K紀錄，陳仕朋與吳偲佑、林英傑並列史上第二。
兩名本土左投的較勁也寫下一項紀錄，中職史上第一次出現單場兩位本土左投都投出至少9K，過去40次本土左投投出9次三振的比賽，都不是同一場。
陳仕朋雖然K不停，但1局下龍隊就有突破，李凱威敲出三壘安打後，靠著郭天信高飛犧牲打攻下1分，2局下谷德溫、董秉軒2支安打後，張政禹也敲出高飛犧牲打，得到第2分。
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