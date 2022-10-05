快訊

三重警抓錯人讓他渾身傷 警政署要求新北警局長道歉、調查嚴懲

「登山女神」遭爆居檢外出與富商幽會 指揮中心：若屬實最重罰100萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／獅隊無緣下半季冠軍 還可能成首支無緣季後賽球隊

聯合新聞網／ 綜合報導
統一獅下半季確定淘汰，季後賽機會除了自助還得靠人助。 聯合報系資料照
統一獅下半季確定淘汰，季後賽機會除了自助還得靠人助。 聯合報系資料照

統一獅昨（4）日在花蓮主場不敵中信兄弟，以2:9落敗，這場敗仗讓統一獅淘汰指數歸零，確定無緣下半季冠軍，同時也無緣年度第2，想打季後賽剩餘賽程除了自助還得靠人助，更有可能比悍將還早無緣季後賽。

目前統一獅全年戰績46勝58敗2和，和目前全年第3的味全龍有5場勝差，唯一季後賽機會就是下半季冠軍由象或猿拿下，並且要靠自己超越龍隊就能打季後賽，不過如果味全龍接下來5場比賽都贏，統一獅之後4戰都敗，統一獅最快10日就無緣年度第三、確定沒有季後賽可打。

至於味全龍下半季淘汰指數只剩1，全年度第一基本已無望，若想打季後賽，除了要力保年度第三，另外也得富邦悍將無法上演奇蹟在下半季封王。目前富邦悍將下半季爭冠淘汰指數為8，若接下來苦吞連敗，最快也是在10日被淘汰。

在10日之前獅隊剩4場比賽，悍將則有5戰，若一切都往最極端方向走，獅隊反而有可能成為本季首支確定沒季後賽可打的球隊。

目前中信兄弟下半季暫居第一，僅領先樂天桃猿0.5場勝差，富邦悍將則排名第三，落後象6場勝差。

統一獅

相關新聞

U23世界盃／中華隊預賽5戰門票開賣 主客場坐哪看清楚

U23世界盃棒球錦標賽將於13日在台灣開打，中華棒協今天公布售票資訊，預賽為中華隊加油門票內野600元、外野300元，外...

中職／獅隊無緣下半季冠軍 還可能成首支無緣季後賽球隊

統一獅昨（4）日在花蓮主場不敵中信兄弟，以2:9落敗，這場敗仗讓統一獅淘汰指數歸零，確定無緣下半季冠軍，同時也無緣年度第2，想打季後賽剩餘賽程除了自助還得靠人助，更有可能比悍將還早無緣季後賽。

日職／談「村神」破紀錄56轟 清宮幸太郎：想看他挑戰大聯盟

火腿22歲強打清宮幸太郎與養樂多的「村神」村上宗隆同期進入職棒打拼，不過高中時期總共轟出111發全壘打，創下史上最多紀錄的清宮，進入職棒後表現卻遠不如村上，雖然很不甘心還是只能佩服。 村上宗隆日

中職／連社群都進傷兵名單！統一獅官方IG遭駭

統一球團稍早發佈公告，表示官方Instagram帳號因遭受駭入，並且強制關閉，讓球迷紛紛調侃「連球隊社群都能進傷兵名單」 統一球團表示，昨日下午統一獅的官方帳號unilions_official

日職／王柏融確定結束旅日？ 日媒、經紀公司回應了

昨（4）日日本火腿鬥士宣布與3位洋將續約，暫時沒有旅日好手王柏融在內，也讓他的下一步備受關注。王柏融所屬經紀公司表示「有消息會再跟各位報告」，而日媒則指出這非最後結果，是否續約「尚未公佈」。 火

中職／猿遭龍咬失丟王座 布里悍有在算計後賽機率

中信兄弟隊登基之夜，就在昨天的花蓮球場起義成功，以9：2擊敗統一獅隊，加上樂天桃猿隊在桃園球場以2：5輸給味全龍隊，下半...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。