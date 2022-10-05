中職／獅隊無緣下半季冠軍 還可能成首支無緣季後賽球隊

統一獅昨（4）日在花蓮主場不敵中信兄弟，以2:9落敗，這場敗仗讓統一獅淘汰指數歸零，確定無緣下半季冠軍，同時也無緣年度第2，想打季後賽剩餘賽程除了自助還得靠人助，更有可能比悍將還早無緣季後賽。

目前統一獅全年戰績46勝58敗2和，和目前全年第3的味全龍有5場勝差，唯一季後賽機會就是下半季冠軍由象或猿拿下，並且要靠自己超越龍隊就能打季後賽，不過如果味全龍接下來5場比賽都贏，統一獅之後4戰都敗，統一獅最快10日就無緣年度第三、確定沒有季後賽可打。

至於味全龍下半季淘汰指數只剩1，全年度第一基本已無望，若想打季後賽，除了要力保年度第三，另外也得富邦悍將無法上演奇蹟在下半季封王。目前富邦悍將下半季爭冠淘汰指數為8，若接下來苦吞連敗，最快也是在10日被淘汰。

在10日之前獅隊剩4場比賽，悍將則有5戰，若一切都往最極端方向走，獅隊反而有可能成為本季首支確定沒季後賽可打的球隊。

目前中信兄弟下半季暫居第一，僅領先樂天桃猿0.5場勝差，富邦悍將則排名第三，落後象6場勝差。