快訊

18歲以上可接種次世代疫苗了！施打族群擴大 下周二開打

最小重症個案！4天前媽媽檢驗陽性 男嬰出生1天即確診

沒高端！日本開放自由行 認可疫苗新增科興、國藥等5款

聽新聞
test
0:00 / 0:00

U23世界盃／中華隊預賽5戰門票開賣 主客場坐哪看清楚

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
U23世界盃中華隊預賽5戰門票開賣。圖／取自拓元售票系統
U23世界盃中華隊預賽5戰門票開賣。圖／取自拓元售票系統

U23世界盃棒球錦標賽將於13日在台灣開打，中華棒協今天公布售票資訊，預賽為中華隊加油門票內野600元、外野300元，外隊比賽則免費開放進場，預賽門票今天開賣。

中華隊開幕戰要對上哥倫比賽，地點在天母棒球場，第二場開始移師台中洲際球場，依序為15日晚上7點對德國、16日晚上7點對日本、17日晚上7點對南非、18日晚上7點對委內瑞拉，其中13、15、18日賽事中華隊為主隊，16、17日則為客隊。

中華棒協也提醒，國際賽主場為三壘側，目前僅開放預賽售票，至於超級循環賽及銅牌賽、冠軍賽場次，由於需配合大會確定賽程、時間及地點，才能陸續公布開放售票之方式及時間。

中華隊預賽5場比賽門票今天下午3點於拓元售票系統開賣，內野對號全票600元、內野身障票300元，外野自由入座全票300元，身障票150元，詳細售票資訊請洽拓元售票系統：https://tixcraft.com/

中華隊 棒協 棒球

延伸閱讀

環台賽／馮俊凱藍衫守衛有成 中華隊團隊總排第一

環台賽／穿中華隊戰袍給女友看！黃文忠驚喜求婚

五人制足球／亞洲盃首戰 中華隊踢和黎巴嫩

經典賽／王柏融仍有一定攻擊力 曾總：中華隊所需戰力

相關新聞

U23世界盃／中華隊預賽5戰門票開賣 主客場坐哪看清楚

U23世界盃棒球錦標賽將於13日在台灣開打，中華棒協今天公布售票資訊，預賽為中華隊加油門票內野600元、外野300元，外...

日職／王柏融確定結束旅日？ 日媒、經紀公司回應了

昨（4）日日本火腿鬥士宣布與3位洋將續約，暫時沒有旅日好手王柏融在內，也讓他的下一步備受關注。王柏融所屬經紀公司表示「有消息會再跟各位報告」，而日媒則指出這非最後結果，是否續約「尚未公佈」。 火

日職／談「村神」破紀錄56轟 清宮幸太郎：想看他挑戰大聯盟

火腿22歲強打清宮幸太郎與養樂多的「村神」村上宗隆同期進入職棒打拼，不過高中時期總共轟出111發全壘打，創下史上最多紀錄的清宮，進入職棒後表現卻遠不如村上，雖然很不甘心還是只能佩服。 村上宗隆日

中職／猿遭龍咬失丟王座 布里悍有在算計後賽機率

中信兄弟隊登基之夜，就在昨天的花蓮球場起義成功，以9：2擊敗統一獅隊，加上樂天桃猿隊在桃園球場以2：5輸給味全龍隊，下半...

中職／對電視揮棒跟節奏 吉力吉撈：不讓腦袋停下來

吉力吉撈．鞏冠9月13日確診，歸隊後球棒超燙，今天再度於第3局敲出兩分砲，近8場5轟，他也透露隔離期間對著電視轉播揮棒，...

中職／「我有看兄弟快贏了…」布里悍關切季後賽指數

味全龍隊今天以5：2擊敗樂天桃猿隊，先發投手布里悍投7局被敲6安打、失2分，取得本季第11勝，他也在關心了另一地戰況，得...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。