U23世界盃／中華隊預賽5戰門票開賣 主客場坐哪看清楚

U23世界盃棒球錦標賽將於13日在台灣開打，中華棒協今天公布售票資訊，預賽為中華隊加油門票內野600元、外野300元，外隊比賽則免費開放進場，預賽門票今天開賣。

中華隊開幕戰要對上哥倫比賽，地點在天母棒球場，第二場開始移師台中洲際球場，依序為15日晚上7點對德國、16日晚上7點對日本、17日晚上7點對南非、18日晚上7點對委內瑞拉，其中13、15、18日賽事中華隊為主隊，16、17日則為客隊。

中華棒協也提醒，國際賽主場為三壘側，目前僅開放預賽售票，至於超級循環賽及銅牌賽、冠軍賽場次，由於需配合大會確定賽程、時間及地點，才能陸續公布開放售票之方式及時間。

中華隊預賽5場比賽門票今天下午3點於拓元售票系統開賣，內野對號全票600元、內野身障票300元，外野自由入座全票300元，身障票150元，詳細售票資訊請洽拓元售票系統：https://tixcraft.com/。