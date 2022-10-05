日職／談「村神」破紀錄56轟 清宮幸太郎：想看他挑戰大聯盟

火腿22歲強打清宮幸太郎與養樂多的「村神」村上宗隆同期進入職棒打拼，不過高中時期總共轟出111發全壘打，創下史上最多紀錄的清宮，進入職棒後表現卻遠不如村上，雖然很不甘心還是只能佩服。

村上宗隆日前在例行賽最後一戰，敲出本季第56轟、突破「王貞治障礙」寫下本土球員新紀錄，同時也以打擊率3成18、全壘打56支、打點134分奪下三冠王，繼2004年大榮鷹隊（軟銀隊前身）松中信彥之後，成為日職近18年第一人，同時22歲年紀也坐擁日職最年輕三冠王。

反觀選秀年被譽為「清宮世代」美名的清宮幸太郎，本季出賽129場、共敲出18轟、55分打點、打擊率2成19，全部數據都創下生涯新高，但跟「村神」相比還是有不小落差。

對此清宮幸太郎表示，「我一直叫他『村神』，而不是村上」，另外對於村上的全壘打紀錄也相當佩服，內角球也打得很好，坦言自己受到了他的鼓舞，未來會以他為目標，更希望「看到他挑戰大聯盟」。而對於自己首度在一軍完整出賽整季，雖然打出生涯年，清宮幸太郎還是不甚滿意的說「還有很長一段路要走」。

2017年清宮幸太郎同時獲得7隊第一指名，最後由火腿獲得交涉權，以簽約金1億日圓、年薪1500萬日圓簽下他。而同時期的村上宗隆獲得3隊第一指名，最終以簽約金8000萬日圓、年薪720萬日圓加盟養樂多。