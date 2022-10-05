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日職／王柏融確定結束旅日？ 日媒、經紀公司回應了

聯合新聞網／ 綜合報導
王柏融下個賽季落腳何處尚未明確。 擷圖自日本火腿鬥士官方推特
王柏融下個賽季落腳何處尚未明確。 擷圖自日本火腿鬥士官方推特

昨（4）日日本火腿鬥士宣布與3位洋將續約，暫時沒有旅日好手王柏融在內，也讓他的下一步備受關注。王柏融所屬經紀公司表示「有消息會再跟各位報告」，而日媒則指出這非最後結果，是否續約「尚未公佈」。

火腿昨日提前與兩位洋投梅尼茲（Conner Menez）、龐塞（Cody Ponce）以及洋砲艾爾坎塔拉（Arismendy Alcantara）三人續約，但包含王柏融和其他洋將努涅茲（Renato Nunez）、羅德里奎茲（Bryan Rodriguez）、甘特（John Gant）等4人則不在其中，據日媒《產經體育》僅指出，其餘洋將續約與否「尚不明確」。

「大王」王柏融在二軍例行賽結束前，就先於9月30日搭機返台，為下個賽季做準備，但會繼續待在日職打拼，還是回到母隊樂天桃猿，經紀公司簡短回應「有消息會再告知」，現階段就是休息為主。

事實上王柏融旅日第四年狀況相當低迷，在一軍出賽15場，32打數僅敲出2支安打，打擊率0.063；不過在二軍狀況較好，打擊率3成28、4支全壘打，整體來說旅日生涯表現並不理想。

日本職棒全體可登錄洋將無上限，但一軍僅可登錄4名，並且投手野手至少各1名。

王柏融

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