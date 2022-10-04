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中職／對電視揮棒跟節奏 吉力吉撈：不讓腦袋停下來

聯合報／ 記者陳宛晶／桃園即時報導
吉力吉撈．鞏冠。記者陳正興／攝影
吉力吉撈．鞏冠。記者陳正興／攝影

吉力吉撈鞏冠9月13日確診，歸隊後球棒超燙，今天再度於第3局敲出兩分砲，近8場5轟，他也透露隔離期間對著電視轉播揮棒，抓投手節奏，笑說：「結果還不錯。」

味全龍隊今天以5：2擊敗樂天桃猿隊，吉力吉撈．鞏冠的球棒再度開火，砲轟猿隊本土王牌黃子鵬，本季第12轟在全壘打榜上直追林立的13轟。

吉力吉撈．鞏冠表示，根據先前對戰的經驗，知道他的球不是很好打，「球剛好投到棒頭甩出去的位置。」儘管開轟，但他說黃子鵬真的是很好的投手，所以自己只是抱持專注，「想要把他的球看清楚，會亂跑、不好打。」

吉力吉撈．鞏冠在解隔歸隊後打了9場比賽，就有5場開轟，狀況超燙，球迷虧「確診之力」，但其實他在隔離期間仍在持續揮棒、動腦。

他透露：「確診期間還是有繼續做該做的功課，看著電視對打擊節奏，結果都還不錯。」他解釋當下模擬比賽情境，預設對方會用什麼球對付自己，「沒有讓自己的腦袋停下來，心理建設滿重要的。」

吉力吉撈 鞏冠 黃子鵬

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