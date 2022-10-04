中職／「我有看兄弟快贏了…」布里悍關切季後賽指數

味全龍隊今天以5：2擊敗樂天桃猿隊，先發投手布里悍投7局被敲6安打、失2分，取得本季第11勝，他也在關心了另一地戰況，得知中信兄弟隊領先統一獅隊，他相信以龍隊現在的氣勢，再加上兄弟幫一點忙，「我們打季後賽的機會非常高。」

布里悍其實開賽就掉分，林立、陳晨威的安打串聯，讓他只投2人次、5球已經丟掉第1分，朱育賢的二壘方向滾地球再有1分打點進帳，但猿隊2：0的領先很快就花光。

布里悍對此提到，「第一局掉的分數是右外野被燈光影響到，如果燈柱再高一點，說不定就不會掉這兩分，但這就是棒球比賽的一部分。」與黃子鵬的同場先發，他認為對方是一名有能力主宰賽場的投手，享受在對決中，「被比賽張力帶著走到後半段。」

龍隊在第3局吉力吉撈．鞏冠炸裂逆轉兩分砲，將比分改寫為3：2，此後未再落後；布里悍則在第7局一度釀成滿壘、一出局危機，連續面對嚴宏鈞、林立抓下出局數，他也興奮拍手大吼。

布里悍提到，「身為滾地球型投手，當下是希望對方打不好、製造內野滾地球，先用三振抓到出局數，面對林立，一顆球抓到出局數，幫助我能化解局面。」他也感謝捕手蔣少宏引導了一場好比賽。

龍隊贏球，加上今天獅隊輸球，讓龍隊的年度第3越坐越穩，布里悍也在關心另一地賽況，「我剛有看比賽，兄弟領先了。」今天賽後，龍隊「保底」年度前3的魔術數字為9。

他表示，現在龍隊的氛圍，很像一支季後賽球隊，「大家都拚了命想要打進季後賽，鞏冠回來後幫打線加了很多分，守備也很團結要拿下出局數。我有算還剩14場比賽，像今天兄弟幫了一點忙，如果之後每場大家繼續這樣走下去，團結贏下比賽，我們打進季後賽機會非常高。」