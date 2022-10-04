中職／花蓮起義成功 江坤宇超前安將兄弟送上王座

中信兄弟隊的登基之夜，就在今天的花蓮球場起義成功，以9：2擊敗統一獅隊，加上另一地樂天桃猿隊輸給味全龍隊，下半季龍頭首度換人坐。

兄弟由洋投奧特羅先發5局、已用93球，被敲3安打、失1分，唯一失分是第4局挨了洋砲羅薩的陽春砲。

兄弟在第6局等到分數開張，先是王威晨的觸身球上壘開啟機會，陳子豪敲出二壘打助兄弟扳平戰局，陳文杰再揮安打、挹注1分打點。

獅隊雖在6局上出現林子豪一壘打、施冠宇二壘打串聯追平比分，但緊咬的戰局在7局上隨即鬆口。

王鏡銘登板被福來喜、岳東華接連敲安，推進二、三壘後，江承峰接手投球續被江坤宇敲安，一棒掃回兩分，許基宏高飛犧牲打、陳文杰安打持續追加分數，兄弟單局攻下4分，陳子豪還在9局炸裂兩分砲補刀，平定這場花蓮戰役。

同日兄弟贏球、猿隊輸球後，兄弟戰績29勝18敗1和、勝率6成17，超越猿隊的27勝17敗2和、勝率6成14，兄弟以0.5場勝差踹下猿隊，首度登上下半季龍頭寶座。