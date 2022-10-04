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中職／被布里悍滿壘計玩弄 桃猿近9戰7敗危險了

聯合報／ 記者陳宛晶／桃園即時報導
味全龍隊洋投布里悍7局下在滿壘時解決林立。記者陳正興／攝影
味全龍隊洋投布里悍7局下在滿壘時解決林立。記者陳正興／攝影

樂天桃猿隊的王座告急，今天連味全龍隊都在桃園球場逞威，吉力吉撈．鞏冠第3局的逆轉兩分砲一棒帶起氣勢，龍隊終場以5：2贏球，猿隊近9戰吞下7敗。

猿隊由本土王牌黃子鵬先發，今天遭遇一場苦戰，先發6.1局被敲6安打、失4分，防禦率也因此失守1字頭，從1.99漲為2.15，仍居防禦率王寶座。

猿隊其實是此役率先開張分數的一方，而且攻勢來得又急又快，一開賽就是林立、陳晨威的安打串聯，讓布里悍只投2人次、5球已經丟掉第1分，朱育賢的二壘方向滾地球再有1分打點進帳，但猿隊2：0的領先很快就花光。

面對黃子鵬，龍隊先在2局上由劉基鴻的安打開局，董秉軒的二壘打敲回1分，第3局吉力吉撈．鞏冠炸裂逆轉兩分砲，將比分改寫為3：2，這是他近8場第5轟，本季累積12轟進逼林立的13轟全壘打榜領先位置。

黃子鵬在第7局被敲2安打、1保送，這局多掉1分，帶著2：4落後退場，猿隊打線逆轉無力，黃子鵬最終吞下本季第3敗，本季首嘗個人2連敗，也是今年對龍隊的第1敗。

布里悍先發7局被敲6安打、失2分，取得本季第11勝，他在第7局一度釀成滿壘、一出局危機，連續面對嚴宏鈞、林立抓下出局數，他也興奮拍手大吼。

味全龍隊洋投布里悍7局下在滿壘時解決林立。記者陳正興／攝影
味全龍隊洋投布里悍7局下在滿壘時解決林立。記者陳正興／攝影

黃子鵬 林立

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