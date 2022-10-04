中職／太燙了！吉力吉撈近8場5轟 葉總開心到拍打欄杆

中職全壘打王之爭，此時此刻砲管最火燙的男人絕對是吉力吉撈．鞏冠，今天面對樂天桃猿隊本土王牌黃子鵬開砲，近8場已經炸裂5發全壘打。

味全龍隊今天在客場出戰猿隊，吉力吉撈．鞏冠第3局在二壘有人的打席，第2球收棒仍被判揮棒過半，下一球就被他掃成左外野方向兩分砲，也將比分逆轉為3：2，總教練葉君璋在場邊開心到拍打護欄。

近8場5轟加持之下，吉力吉撈．鞏冠已經累積12轟，直追林立的13轟。

此外，桃園球場向來僅在主題日、季後賽才會開放左外野售票，今天因林智勝帶著生涯299轟前來踢館，特別開放左外野，讓球迷有機會接到紀念性的300轟全壘打球，結果今天林智勝未排進先發打線，倒是吉力吉撈．鞏冠這一球先飛入左外野觀眾席。