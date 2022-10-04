中職／投1休4結果都不太好 龍隊5人輪值搶季後賽門票

中職季後賽門票爭奪戰進入倒數階段，味全龍隊本周確定啟用5名先發投手，沒有投1休4，總教練葉君璋苦笑說：「感覺結果都不太好」，上周林子昱的好投，也讓龍隊更放心啟用5人輪值。

龍隊近期兩次啟用投1休4結果都不太好，布里悍是在8月14日、休4天情況下對富邦悍將隊，先發只投4局退場，鋼龍則是先在9月25日於休4天的狀況下出戰統一獅隊，該役繳出6局失2分優質先發，但下一戰對中信兄弟隊先發2.1局失5分，寫下中職生涯最短局數先發。

「兩個遇到（投1休4）都『挫賽』，所以就還是這樣吧！」葉君璋表示，鋼龍前役表現並非身體有何狀況，但感覺很像他先前汗流很多時的狀態。

本周林子昱繼續留在先發輪值內，也是因為看到他上一場徹頭徹尾的好投，讓教練團更放心。

葉君璋指出，在春訓時就知道林子昱的手不是100%健康，「有一直反反覆覆，確實是有擔心，球季中也是球數一多就有比較不穩的狀態，但上一場完全沒有這個狀況，到最後都還是投得很好，所以就比較放心。」