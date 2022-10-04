經典賽／日本公布熱身賽28人 村上宗隆、佐佐木朗希領銜
兩屆經典賽冠軍的日本隊積極備戰即將到來的2023經典賽，希望能夠睽違兩屆再抱金盃，今天監督栗山英樹公布，將在11月舉行的4場熱身賽，球員28人名單。
28人名單中投打領銜的人物分別是，打者是剛以56轟打破王貞治日本職棒本土最多轟的村上宗隆，投手則是開季演出完全比賽的「令和怪物」佐佐木朗希。
栗山監督公布的28人分別是：
投手13人─
佐佐木朗希、森浦大輔、髙橋宏斗、大勢、、宮城大彌、伊藤大海、森下暢仁、戶郷翔征、今永昇太、、山﨑颯一郎、與座海人、高橋奎二、湯淺京己。
捕手3人─
森友哉、甲斐拓也、中村悠平。
內野手6人─
山田哲人、源田壯亮、牧秀悟、岡本和真、中野拓夢、村上宗隆。
外野手6人─
周東佑京、近本光司、佐藤輝明、近藤健介、塩見泰隆、西川龍馬。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言