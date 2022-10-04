經典賽／日本公布熱身賽28人 村上宗隆、佐佐木朗希領銜

兩屆經典賽冠軍的日本隊積極備戰即將到來的2023經典賽，希望能夠睽違兩屆再抱金盃，今天監督栗山英樹公布，將在11月舉行的4場熱身賽，球員28人名單。

28人名單中投打領銜的人物分別是，打者是剛以56轟打破王貞治日本職棒本土最多轟的村上宗隆，投手則是開季演出完全比賽的「令和怪物」佐佐木朗希。

栗山監督公布的28人分別是：

投手13人─

佐佐木朗希、森浦大輔、髙橋宏斗、大勢、、宮城大彌、伊藤大海、森下暢仁、戶郷翔征、今永昇太、、山﨑颯一郎、與座海人、高橋奎二、湯淺京己。

捕手3人─

森友哉、甲斐拓也、中村悠平。

內野手6人─

山田哲人、源田壯亮、牧秀悟、岡本和真、中野拓夢、村上宗隆。

外野手6人─

周東佑京、近本光司、佐藤輝明、近藤健介、塩見泰隆、西川龍馬。