快訊

僅花30元停車費中千萬！統一發票7-8月中獎清冊看這邊

志願役4年存了140萬元 他想買房父母竟冷回：剩30萬

小羽毛病逝：被奧斯卡封殺歧視的「樂觀人生」

經典賽／日本公布熱身賽28人 村上宗隆、佐佐木朗希領銜

聯合新聞網／ 綜合報導
在前四屆經典賽中，日本隊獲得2次冠軍、2次季軍。 歐新社資料照片
在前四屆經典賽中，日本隊獲得2次冠軍、2次季軍。 歐新社資料照片

兩屆經典賽冠軍的日本隊積極備戰即將到來的2023經典賽，希望能夠睽違兩屆再抱金盃，今天監督栗山英樹公布，將在11月舉行的4場熱身賽，球員28人名單。

28人名單中投打領銜的人物分別是，打者是剛以56轟打破王貞治日本職棒本土最多轟的村上宗隆，投手則是開季演出完全比賽的「令和怪物」佐佐木朗希。

栗山監督公布的28人分別是：

投手13人─

佐佐木朗希、森浦大輔、髙橋宏斗、大勢、、宮城大彌、伊藤大海、森下暢仁、戶郷翔征、今永昇太、、山﨑颯一郎、與座海人、高橋奎二、湯淺京己。

捕手3人─

森友哉、甲斐拓也、中村悠平。

內野手6人─

山田哲人、源田壯亮、牧秀悟、岡本和真、中野拓夢、村上宗隆。

外野手6人─

周東佑京、近本光司、佐藤輝明、近藤健介、塩見泰隆、西川龍馬。

日本

相關新聞

中職／林泓育、陳俊秀二度確診 桃猿新一波疫情已燒5人

林泓育、陳俊秀都消失在今天樂天桃猿隊的打序板上，原因是二度確診，猿隊這波疫情已有5人確診，曾仁和、王溢正都在名單內。

日職／火腿爽快與三洋將續約 確定沒有王柏融

日職火腿隊今天宣布與洋投梅尼茲（Conner Menez）、龐塞（Cody Ponce）以及洋砲艾爾坎塔拉（Arismendy Alcantara）續約，未見王柏融的名字。 梅尼茲今年出賽15場

經典賽／日本公布熱身賽28人 村上宗隆、佐佐木朗希領銜

兩屆經典賽冠軍的日本隊積極備戰即將到來的2023經典賽，希望能夠睽違兩屆再抱金盃，今天監督栗山英樹公布，將在11月舉行的4場熱身賽，球員28人名單。 28人名單中投打領銜的人物分別是，打者是剛以

中職／YELLOW黃宣國慶日為悍將開球 最愛阿浪和慶寶

富邦悍將隊與富邦產險合作，在10月8、10日國慶連假期間推出「拾光機」主題日，10日國慶日賽前將邀請從小熱愛棒球的YEL...

中職／「象往」季後賽 今拚超車猿

樂天桃猿隊的下半季王座岌岌可危，中信兄弟隊踩著大象步伐來到僅0.5場勝差落後，今天就要挑戰「篡位」，全年度情勢也很樂觀，...

日職／兩聯盟投打獎項出爐 村上宗隆獲贈3億日圓房產

日職例行賽在養樂多隊重砲村上宗隆第56轟出爐後畫下句點，季後賽首輪8日登場，這位22歲好手無疑是本季最大贏家，不但成為史...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。