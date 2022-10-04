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中職／林泓育、陳俊秀二度確診 桃猿新一波疫情已燒5人

聯合報／ 記者陳宛晶／桃園即時報導
桃猿隊林泓育。 聯合報系資料照
桃猿隊林泓育。 聯合報系資料照

林泓育、陳俊秀都消失在今天樂天桃猿隊的打序板上，原因是二度確診，猿隊這波疫情已有5人確診，曾仁和、王溢正都在名單內。

總教練曾豪駒今天賽前證實，這波確診名單包括兩名投手曾仁和、王溢正，以及野手黃敬瑋、林泓育、陳俊秀，3位野手是在身處一軍名單時確診，空缺以藍寅倫、林政華遞補，還有一個位置要等廖健富明天10天期滿再使用。

樂天桃猿陳俊秀。 聯合報系資料照
樂天桃猿陳俊秀。 聯合報系資料照

曾仁和則在下二軍當天確診，否則就能使用疫情遞補名單，曾豪駒對此苦笑說：「這沒辦法算到」。

林泓育、陳俊秀都是二度確診，看隊內爆發新一波疫情，曾豪駒表示還是有在提醒選手注意，「既然是你的工作，要保護好自己。」下半季爭冠期間，又遇到中信兄弟隊進逼，但遇到也沒辦法，曾豪駒說：「只要有人，就可以比賽。」

曾豪駒 曾仁和 陳俊秀

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