日職／火腿爽快與三洋將續約 確定沒有王柏融
日職火腿隊今天宣布與洋投梅尼茲（Conner Menez）、龐塞（Cody Ponce）以及洋砲艾爾坎塔拉（Arismendy Alcantara）續約，未見王柏融的名字。
梅尼茲今年出賽15場2場先發，1勝0敗、防禦率1.08，因左膝受傷退出。龐塞今年出賽14場3勝5敗、防禦率3.25。
艾爾坎塔拉主要鎮守二壘，出賽97場，打擊率0.209，有14支全壘打、28打點。艾爾坎塔拉受訪時表示，「今年是我第一次在異地打拼，非常喜歡日本棒球、球迷和食物，我已經迫不及待想和球隊一起爭取明年的冠軍。」
火腿已與3位洋將續約，還沒有火腿要續約王柏融的消息，王柏融也在日前返台。王柏融今年在一軍出賽15場，32打數2支安打，打擊率0.063，在二軍打擊率3成28、4支全壘打。
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