中職／YELLOW黃宣國慶日為悍將開球 最愛阿浪和慶寶

富邦悍將隊與富邦產險合作，在10月8、10日國慶連假期間推出「拾光機」主題日，10日國慶日賽前將邀請從小熱愛棒球的YELLOW黃宣擔任開球嘉賓，帶來開球處女秀，並與兒時偶像「三番刀」阿浪鄭兆行教練以及最愛的悍將球員江少慶相見歡。

台灣創作歌手YELLOW黃宣在今年金曲獎大放異彩，在音樂、主持、電影、時尚等每個領域都釋放超強能量，熱愛棒球的黃宣更把創作音樂比喻成投手投球，將優質的作品投進每個人的好球帶。今年黃宣更加入劇組，準備拍攝電影「他馬克老闆」，展現更多不同面向。

對棒球有憧憬的黃宣，一直以來都以投球動作當做自己音樂演出的結尾橋段，從小就是牛迷的他，自稱「指叉球的半熟王子」，這回來到新莊球場為悍將開球圓夢，更將搭上「拾光機」，與兒時偶像鄭兆行互動，同時也與最愛的悍將球員江少慶首度相見。

主題日兩天賽前在2樓舞台有「保哥全能挑戰賽」、活動攤位「穿越時空縫隙」，歡迎進場球迷與富邦產險一起從遊戲中發掘生活中的風險，預防意外事故的發生，富邦產險也準備多項好禮一起同樂。「保哥」也會隨機出現在二樓舞台廣場，還有APP限定任務「捕獲野生保哥」集點數，五局中場活動則由吉祥物Frankie、Bonnie與保哥一起進行尋找小花大冒險。

主題日期間進場即可領取來自1986年暢銷至今的國民人氣點心「泰山八寶粥」，中場則有清涼消暑去火氣的「泰山仙草蜜」，持闖關卡或當日進場票券進行兌換，數量有限送完為止，更多活動詳情可上富邦悍將粉絲團查詢。