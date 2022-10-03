日職／兩聯盟投打獎項出爐 村上宗隆獲贈3億日圓房產

日職例行賽在養樂多隊重砲村上宗隆第56轟出爐後畫下句點，季後賽首輪8日登場，這位22歲好手無疑是本季最大贏家，不但成為史上第8位、「令和」年代首位打擊三冠王，也超越王貞治單季55轟紀錄，接下來目標當然就是再奪總冠軍。

太平洋聯盟昨天打完本季最後3戰，中央聯盟今天也在養樂多以8：2擊敗橫濱隊後落幕，所有個人獎項全部出爐，村上宗隆打擊率3成18、全壘打56支、打點134分，成為日職近18年首位打擊三冠王，西武隊山川穗高也以全壘打41支、打點90分奪下洋聯雙冠王。

養樂多贊助商Open House原先承諾，村上宗隆只要達成56轟紀錄，就送上1億日圓的房產，現在決定加碼到3億日圓（約合台幣6601萬元）。

其他投打個人獎得主如下：

中央聯盟

安打王佐野惠太（橫濱）、岡林勇希（中日）─161支

盜壘王近本光司（阪神）─30次

勝投王青柳晃洋（阪神）─13勝

防禦率王青柳晃洋（阪神）─2.05

三振王戶鄉翔征（巨人）─154次

中繼王湯淺京己（阪神）、羅德里奎茲（Yariel Rodriguez，中日）─45點

救援王馬丁尼茲（Raidel Martinez，中日）─39次

太平洋聯盟

打擊王松本剛（日本火腿）─3成47

安打王島內宏明（樂天）─161支

盜壘王高部瑛斗（羅德）─44次

勝投王山本由伸（歐力士）─15勝

防禦率王山本由伸（歐力士）─1.68

三振王山本由伸（歐力士）─205次

中繼王平良海馬（西武）、水上由伸（西武）─35點

救援王松井裕樹（樂天）─32次