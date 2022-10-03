日職／強打少年村上宗隆頻創紀錄 無比潛能來日可期

22歲強打少年村上宗隆年紀輕輕已創下多項紀錄，今天更一舉締造日職本土單季56支全壘打新猷，雖然距離日職紀錄60支還有些許差距，但已讓人看見他未來無比的潛能。

日本職棒養樂多燕子隊巨砲村上宗隆，今天在本季最後一場例行賽敲出單季第56支全壘打，改寫王貞治高懸58年的日職本土球員單季55支全壘打紀錄，也寫下最年輕打擊三冠王紀錄。

村上宗隆2000年2月出生於熊本縣熊本市，目前是日本職棒最年輕達成生涯100支全壘打及單季100打點紀錄保持人（21歲7個月），也以21歲寫下當選中央聯盟最有價值球員（MVP）最年輕球員的新猷。

村上還以22歲6個月創下單季40支全壘打最年輕紀錄，也在22歲7個月成為單季50支全壘打最年輕紀錄保持人，及創下日職史上5打席連續全壘打驚人紀錄。

村上就讀九州學院高校時，從高一開始擔任一壘手，曾在球隊闖進2015年日本全國高中棒球錦標賽（夏季甲子園）時擔任4棒打者，但首輪對石川縣遊學館高校未敲出安打，球隊落敗，無緣晉級。

村上就讀高二及高三時，雖然球隊都打進熊本大會（地方大賽）決賽，但最後都敗給對手未能再闖進甲子園，因此村上只有高一夏天時曾打過甲子園。

隨著村上高中生涯結束，2017年10月26日舉行的日職選秀會議上，在抽籤時沒抽到清宮幸太郎的東京養樂多燕子隊，跟另外兩個球隊競爭，最後抽中與村上的談判權。

根據日媒推估，養樂多隊隨後在同年11月12日以8000萬日圓簽約金及720萬日圓年薪，跟村上簽訂假契約（草約）。

拿到55號球衣的村上，雖然在高中時代曾蹲捕過，也擔任過一壘手，但進入日職後的守備位置是三壘手。

村上2018年4月在養樂多隊二軍先發出場，不到半年就順利在9月16日升格一軍先發出場，且第2局就創下首打席首支全壘打紀錄。雖然他在這支全壘打後的13打席都未再敲出安打，但因為在二軍的好成績還是助他拿下一些獎項。

村上2019年球季時以19歲1個月年紀，在日職開幕戰先發出場，改寫養樂多隊1959年以來最年輕紀錄。

在當年球季中，村上接連達成或創日職紀錄，包括敲出再見全壘打最年輕選手、首名高中畢業第2年選手在中央聯盟敲出單季30支全壘打等，不僅讓他的年薪較前一年推估暴增約3700萬日圓，也獲得當年最優秀新人獎。

村上在2020年球季以4棒三壘手出賽，6月及7月繳出打擊率高達3成39、敲出6支全壘打及37分打點好成績，以20歲之齡獲單月MVP，創球團最年輕紀錄；2021年球季穩坐第4棒，在9月19日生涯總計敲出百支全壘打，以21歲7個月改寫清原和博1989年以21歲9個月創下的最年輕紀錄。

不僅如此，村上還在2021年球季成為最年輕的全壘打王，並以21歲的年紀獲選中央聯盟MVP，改寫松井秀喜1996年創下的22歲最年輕紀錄。

村上今年7月31日至8月2日創下日職史上連續5打席全壘打驚人紀錄，之後在9月13日以單場兩支全壘打追平王貞治高懸58年單季55支全壘打紀錄，並在今天順利敲出改寫王貞治紀錄的單季第56轟。

本季例行賽事已結束，村上沒有機會追上日職單季最多、由養樂多隊洋將巴倫汀（Wladimir RamonBalentien）在2013年創下的60支全壘打紀錄，但仍以打擊率3成18、打點134、全壘打56支，成為令和年代首位、也是日職史上最年輕的打擊三冠王，締造璀璨偉業。