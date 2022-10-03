日職／村上宗隆史上第8位三冠王 内川聖一含淚揮別生涯

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
村上宗隆。 擷圖自推特
村上宗隆。 擷圖自推特

日職例行賽今晚落幕，養樂多隊22歲重砲村上宗隆終於開砲，在本季最後一個打席締造56轟紀錄，超越「世界全壘打王」王貞治，獨居日職史上第2、本土球員第1，幫助養樂多在主場以8：2擊敗橫濱隊，他也成為史上第 8位、第12次打擊三冠王。

養樂多9月25日完成中央聯盟2連霸，村上宗隆能否超越王貞治高懸58年的本土單季最多轟紀錄，成為季末最大焦點；今天賽前，他已經連續13場比賽未有全壘打、打點，合計44次打數只有5支安打，吞下20次三振，本季打擊率從3成37一路掉到3成17。

橫濱2局上展開攻勢，牧秀悟揮出安打，洋砲索托（Neftali Soto）轟出左外野兩分砲，取得2：0領先。

養樂多3局下反攻，塩見泰隆、山田哲人、村上宗隆、内川聖一接連安打攻下兩分，洋砲基夫勒漢（Patrick Kivlehan）轟出左外野3分砲，以5：2超前比數。

40歲老將内川聖一生涯21年歷經橫濱、軟銀、養樂多隊，此役擔任先發5棒、一壘手，首局揮出中外野飛球出局，3局下左外野二壘打追平比數，也是生涯第2186安、960分打點，含淚向球迷說再見，獲得熱烈掌聲。

養樂多6局下再靠内山壯真、長岡秀樹連轟陽春砲，拉大到7：2領先。

村上宗隆前3次打數揮出1支安打、攻下1分打點，奪下中央聯盟打擊三冠王「老神在在」，7局下最後一次打擊，面對橫濱第5任投手入江大生第一球就出棒，逮中151公里內角偏高直球，用力拉上右外野看台，為今年球季畫下完美句點。

養樂多退役洋砲瓦倫汀（Wladimir Balentien）2013年創下日職單季60轟紀錄，村上宗隆獨居本土球員最多，最後一戰4打數2安打，本季打擊率3成18、全壘打56支、打點134分，繼2004年大榮鷹隊（軟銀隊前身）松中信彥之後，成為日職近18年首位、也是史上最年輕三冠王。

養樂多 村上宗隆

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