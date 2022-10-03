日職／村上宗隆56轟超越王貞治 改寫日職本土球員全壘打紀錄

日職今年例行賽最後一戰，中央聯盟冠軍養樂多隊在明治神宮球場迎戰橫濱隊，22歲重砲村上宗隆7局下轟出右外野陽春砲，本季第56轟出爐，超越「世界全壘打王」王貞治單季55轟紀錄，寫下日職本土球員新高。

村上宗隆前3次打擊揮出1支安打，攻下1分打點，7局下面對橫濱第5任投手入江大生，逮中151公里內角偏高直球，拉上右外野看台，讓全場球迷歡欣鼓舞。

村上宗隆一打到球就知是全壘打，興奮為自己鼓掌、雙手握拳，很開心在例行賽最後一戰迎接歷史性大紀錄，終止連續13場比賽未有全壘打、打點紀錄。

村上宗隆本季出賽141場是養樂多球員最多，目前打擊率3成18、全壘打56支、打點134分都在中央聯盟排名第1，確定奪下三冠王，成為日職近18年第一人。

養樂多退役洋砲瓦倫汀（Wladimir Balentien）2013年創下日職單季60轟紀錄，最近連續9個球季無人能破。